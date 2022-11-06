邁楠梓後援會爆棚　陳其邁：左楠議員全壘打最擔心黃偵琳

民主進步黨提名高雄市長候選人陳其邁今 (6) 日成立楠梓區後援會，現場擠爆近三千名民眾，除了在地立委劉世芳之外，立委蘇巧慧更從新北市南下助講，表示北部人很羨慕高雄有好市長。陳其邁除細數政績外，也強調，左楠議員要全壘打，「最擔心黃偵琳」，拜託市民支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立委蘇巧慧表示，陳其邁是比「衝衝衝」的行政院長蘇貞昌更「緊緊緊」的好市長，無論是招商拚經濟，或是防疫的超前部署，「讓北部的人很羨慕高雄」。(圖／記者郭凱杰翻攝)

陳其邁回顧補選後，兩年拚四年，「拚到褲子都濕了」，引進了台積電，更向在地的楠梓區市民保證，台積電會在「 2024 年完工投入生產」。陳其邁更表示，楠梓是高科技產業新都心，兩年來引進了超過八十家半導體業者，呼籲市民朋友再支持四年，讓產業轉型，脫胎換骨。

除了拚產業，陳其邁也細數交通建設的新台 17 線開闢、健康樂活的左營運動中心與興建中的楠仔坑運動中心。此外，陳其邁表示，自己上任之前，前任市長沒有蓋社會住宅，這兩年來已經蓋了七千戶，楠梓區最大的清豐社宅將有一千五百戶，明年上半年就會開工。

陳其邁呼籲，未來重大的建設、預算，需要議會協助，所以議會一定要拚過半，左楠四席一定要「紅不讓」。陳其邁說，黃偵琳外號「令果」，是立委劉世芳的得力助手，腳踏實地在拚，最近都曬黑了，要擦防曬，台下被逗得很開心。但是，陳其邁語重心長表示，「最擔心的就是黃偵琳」，拜託一定要支持黃偵琳，讓左楠四席全上！

立委蘇巧慧表示，陳其邁是比「衝衝衝」的行政院長蘇貞昌更「緊緊緊」的好市長，無論是招商拚經濟，或是防疫的超前部署，「讓北部的人很羨慕高雄」。立委劉世芳表示，兩年來左營楠梓的進步，是選票做出了正確的決定，所以除了支持陳其邁市長連任，更要讓四位議員全部當選。

黃偵琳擔任後援會成立主持人，批評國民黨的市長候選人柯志恩前幾天說楠梓需要運動中心，「真的是見到鬼」，因為動工興建當天，自己跟立委劉世芳都在現場。