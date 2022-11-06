東北季風終於休假！西部晴朗回暖東偶雨　1圖搞懂1週天氣

▲連續一個月影響台灣天氣的東北季風，明天開始逐漸減弱，北部地區氣溫回暖漸放晴，未來一週全台天氣大致穩定。（圖／記者張志浩攝）
▲連續一個月影響台灣天氣的東北季風，明天開始逐漸減弱，北部地區氣溫回暖漸放晴，未來一週全台天氣大致穩定。（圖／記者張志浩攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-11-06 18:22:32

受到東北季風影響，北台灣陰雨綿綿幾乎一整個月，現在終於等到東北季風要去放假、太陽公公有機會回來打卡上班！中央氣象局指出，明（7）日正好是24節氣的「立冬」，好消息是東北季風逐漸減弱，北部及東北部地區氣溫回升，可望暫時告別濕濕冷冷的天氣型態，降雨方面也慢慢趨緩，明後兩天（11/7~11/8）除了大台北、東半部地區及北部山區偶有局部短暫雨，其他地區大多恢復多雲。週三（11/9）起到週末天氣更穩定，降雨範圍僅限於迎風面的基隆北海岸、東半部地區及北部山區，其他地區大多恢復多雲到晴。

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▲中央氣象局指出，未來一週西半部晴朗回暖，秋高氣爽相當舒適，東半部地區偶有零星短暫雨。（圖／中央氣象局提供）
▲中央氣象局指出，未來一週西半部晴朗回暖，秋高氣爽相當舒適，東半部地區偶有零星短暫雨。（圖／中央氣象局提供）
氣象局預報員陳伊秀指出，過去一個多月來影響台灣地區的東北季風，從明日開始逐漸減弱，而未來一週台灣附近沒有明顯的天氣系統影響，7到10天內也沒有熱帶擾動醞釀，全台大致上都維持相對穩定的天氣。尤其北台灣氣溫慢慢回升，低溫回到攝氏20度左右，高溫約攝氏23到28度；中南部地區早晚低溫約攝氏20到21度高溫約攝氏28到30度，日夜溫差較大，提醒民眾早出晚歸還是要注意保暖。

陳伊秀說，東北季風減弱後水氣慢慢減少，明後兩天除了大台北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲，特別提醒東北部地區可能有局部較大雨勢發生，中南部山區也有零星短暫雨。週三之後各地天氣更穩定，大多恢復多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，大台北地區週三到週四（11/9~11/10）也偶有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴，北台灣也能逐漸看陽光露臉，可以好好把握好天氣。

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