東北季風終於休假！西部晴朗回暖東偶雨 1圖搞懂1週天氣
受到東北季風影響，北台灣陰雨綿綿幾乎一整個月，現在終於等到東北季風要去放假、太陽公公有機會回來打卡上班！中央氣象局指出，明（7）日正好是24節氣的「立冬」，好消息是東北季風逐漸減弱，北部及東北部地區氣溫回升，可望暫時告別濕濕冷冷的天氣型態，降雨方面也慢慢趨緩，明後兩天（11/7~11/8）除了大台北、東半部地區及北部山區偶有局部短暫雨，其他地區大多恢復多雲。週三（11/9）起到週末天氣更穩定，降雨範圍僅限於迎風面的基隆北海岸、東半部地區及北部山區，其他地區大多恢復多雲到晴。
氣象局預報員陳伊秀指出，過去一個多月來影響台灣地區的東北季風，從明日開始逐漸減弱，而未來一週台灣附近沒有明顯的天氣系統影響，7到10天內也沒有熱帶擾動醞釀，全台大致上都維持相對穩定的天氣。尤其北台灣氣溫慢慢回升，低溫回到攝氏20度左右，高溫約攝氏23到28度；中南部地區早晚低溫約攝氏20到21度高溫約攝氏28到30度，日夜溫差較大，提醒民眾早出晚歸還是要注意保暖。
陳伊秀說，東北季風減弱後水氣慢慢減少，明後兩天除了大台北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲，特別提醒東北部地區可能有局部較大雨勢發生，中南部山區也有零星短暫雨。週三之後各地天氣更穩定，大多恢復多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，大台北地區週三到週四（11/9~11/10）也偶有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴，北台灣也能逐漸看陽光露臉，可以好好把握好天氣。