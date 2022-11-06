威廉在沙灘上攀談年輕妹妹　許效舜笑虧「嫁不好」

威廉（廖亦崟）新婚後接下節目《請問今晚住誰家》，搭檔是資深外景前輩許效舜，面對不曾合作過的人，威廉一開始心理壓力超大，也怕自己經常快嘴得罪大哥，沒想到初次見面，許效舜就自嘲：「我們都一樣嫁的不好 ，但過的很好。」而威廉在外景中，遇到沙灘上的年輕妹妹開心攀談，事後不忘在節目中向老婆求饒「放我們一條生路」，讓許效舜笑稱「嫁的不好」。
威廉、許效舜已婚人夫透過節目四處放風散心，但默默激起心中小男孩的個性，只要看到能比賽的活動，2個人就要PK一決勝負，無奈比賽至今，威廉總是沒贏過幾次，威廉甚至喊話許效舜：「你不要找外人幫忙啦！」威廉解釋：「令我沮喪的是，每次跟他玩小遊戲時，我都在懷疑是不是因為舜哥也神靈體質，所以有神明的幫忙，都是我輸，令我覺得非常不公平。」
威廉知道許效舜兩腳都開過刀，對於許多冒險的活動也敬而遠之，但他一直希望激起許效舜內心的熱血魂，總是希望一次一次拉大許效舜的尺度，許效舜也被他感染，完全不顧自已心裡的恐懼。而許效舜在花蓮行程，為了給威廉驚喜，還偷偷安排了「輕航機」，一圓威廉喜歡挑戰冒險的個性，甚至許效舜還告訴對方，他當天也希望可以飛上天，就希望能拉近2人的「心理年齡距離」，但當天看到還是嚇到腿軟，完全無法克服。