迺夜市高雄人好熱情　蘇巧慧：黃偵琳進議會助左楠衝衝衝

立法委員蘇巧慧今 (6) 日晚間，在立法委員劉世芳、民進黨左營楠梓區市議員候選人黃偵琳兩位在地嚮導陪同下，在楠梓火車站前的楠都夜市迺夜市，除大啖楠梓人的美味小吃外，也向民眾推薦在地新人市議員登記 17 號黃偵琳，希望黃偵琳順利當選，幫楠梓「衝衝衝」。

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▲沿街拜訪途中，遇到不少黃偵琳的支持者，蘇巧慧稱讚黃偵琳跑得很勤勞，繼續努力勤跑，一定可以順利當選。(圖／記者郭凱杰翻攝)

新北市立法委員蘇巧慧今天專程南下，在立委劉世芳陪同下，推薦左營楠梓民進黨提名的新人黃偵琳。立委蘇巧慧一到夜市口，先排隊買了一包豆乳雞，稱讚黃偵琳果然有行政經驗，眉眉角角的安排很細緻，「其實我每一攤都想吃」，蘇巧慧妙語逗樂攤商老闆跟民眾。

沿街拜訪途中，遇到不少黃偵琳的支持者，蘇巧慧稱讚黃偵琳跑得很勤勞，繼續努力勤跑，一定可以順利當選，替小攤商與楠梓跟左營「衝衝衝」。不僅如此，蘇巧慧也碰到熱情的服飾小店家要求簽名，因為在記錄事情的夾板上，已經有了行政院長蘇貞昌的簽名，蘇巧慧簽完名打趣的說，「在高雄逛個夜市也可以看到我爸爸」。

週日的楠都夜市也有許多大學生與年輕朋友，立委劉世芳與蘇巧慧特別宣傳十八歲公民權的修憲公投，呼籲民眾 11 月 26 日踴躍出來投票，讓台灣跟上世界的潮流，讓年輕人也能參與國家政策，決定自己的未來！