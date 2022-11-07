▲ 商旅徹底轎車化，福斯商旅 Multivan T7 以 MQB 姿態一肩扛下 Sharan 重任！

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其實早在 T6.1 式樣時期，Multivan 已經多少加入了些許以家用、舒適為原則的配置，只是從最基礎的車身架構乃至於實際的駕駛體驗而言，T6.1 還是無法完全褪去大眾對於其「商用」的既定印象。所幸，Volkswagen Group 福斯集團以動力、機械架構、甚或是科技都逐漸用模組化的概念來進行生產製程，簡而言之，Multivan 有了一個絕佳機會，在研發成本極低化的基礎上來進行全面革新，如此結果就是你我這次所看到的模樣，一輛在設計、用料、科技都相當適合「Family Use」的大型 MPV。
不過說來也奇怪，Volkswagen 在推出旗下 ID. 純電陣列後，在其餘燃油產品上遲遲未見相關設計元素，反倒是被福斯商旅率先採用，此論述可以從那點陣式的水箱護罩得以見得，但不管如何，此種設計加上上方 IQ. Light 矩陣式 LED 燈組確實有效將原本就稍感呆板的廂型 MPV 注入不少活力。此外，讓人較感驚喜的，還有車身後方的突出尾翼造型與呼應車頭的扁平式尾燈，讓本車就算是屬於較長車身的 Style 款也看上去活潑不少，算是家用 MPV 不可多得的意外巧思，我認為這點是源自於 ID. BUZZ 的概念手法延伸而來。
歸因於 MQB 模組化技術的更迭，進入 T7 的車室就宛如身在 Golf Mk8 一樣，由 10.25 吋數位儀錶和 10 吋 Discover Pro 觸控主機來構成整體控制佈局，且 Style 車型獨享的 HUD 抬頭顯示器、Harmon / Kardon 音響以及 30 色環艙氛圍燈，都在在證明本車已經完全將原本商用的粗糙棄之於外，換來這類歐系 MPV 該有的質感和氛圍。
當然，最重要的機能面向，T7 並沒有因為 MQB 的進駐而有所打折。第二、三排總計五張獨立座椅歸因於滑軌的配置而得以做出相當多元的排列方式，甚至拆卸也能完全實現，不過，在實際測試下來，雖然官方宣稱座椅重量比起前代減輕 25 公斤，但在拆卸時，建議還是由兩人一起操作會較為理想順暢。此外，歷代車型招牌的多功能折疊工作桌，在更迭至 MQB 世代後仍被完善保留，證明了福斯商旅縱使要將 Multivan 家用化，還是想要透過這些配備來保留商務特性，畢竟市場還是在的。
動力方面，T7 在國內市場全面將引擎換裝為 EA888 EVO4 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎、並且搭配七速 DSG 自手排變速機制，204 匹 / 32.6 公斤米的峰值出力，在我們試過這麼多搭載此心臟的泛福斯車款早已司空見慣，要拖動這超過兩噸位的龐然大物也是如預期般的輕鬆寫意。比較讓人驚喜的是，福斯商旅為其裝配的 DCC 底盤懸吊控制系統，綜觀商務車市場，這都是相當少見的操作，且實際體驗下來，多段式的調整有效體現出懸吊阻尼的不同柔韌反饋，尤其在高速公路上的行路質感已經完全可以與一般轎式房車劃上等號，雖然龐大的身型所造成的些微晃動感仍在，甚至連駕馭樂趣更是沾不上邊，但要說提供乘坐者最舒適的體感，這點絕對毋庸置疑。
而上達 Level 2 的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統也列入了標準配備，且因應 Travel Assist 的進駐，使用者只需一鍵就可以啟動使用 ACC 主動式車距調節巡航和車道維持等功能，就家用的特性來看，Multivan T7 完全可以被視為是一輛家庭用車，這點是無需懷疑的。不過，讓人值得注意的是，本車首度採用了雙 A 柱設計，透過兩條細柱分化來放大三角窗面積，在實際體驗後，確實能夠放大駕駛視野，在都會穿梭時尤其有感。
雖然車價已突破兩百萬大關，但 Multivan 相較於前代車型，從骨子裡的車體架構乃至於駕乘者最常接觸的車室，都是該車系有史以來最大幅的革新，論 C / P 值而言仍然不俗；再者，隔壁棚 Volkswagen Sharan 也因應 PQ 底盤世代老舊、加上 ID. BUZZ 的推出而曲終人散，雖然車型大小不同，但以此而言，Multivan T7 仍可說是 Sharan 最理想的繼承者。而透過這次試駕，也讓人著實期待 ID. BUZZ 的體驗感受為何，期望分公司能夠在合理售價、以及符合期待的配備乘載量成功向原廠爭取導入。