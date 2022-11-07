商旅徹底轎車化，福斯商旅 Multivan T7 以 MQB 姿態一肩扛下 Sharan 重任！

▲ 商旅徹底轎車化，福斯商旅 Multivan T7 以 MQB 姿態一肩扛下 Sharan 重任！
▲ 商旅徹底轎車化，福斯商旅 Multivan T7 以 MQB 姿態一肩扛下 Sharan 重任！

2GameSome - 有車賞

2022-11-07 00:25:00

是的沒錯，看到標題的你不要懷疑，擁有長達七十年歷史軌跡的 Multivan，隨著 T7 改款世代來臨後，正式用 MQB 模組化橫置引擎平台來進攻市場。只是，正如前述，本車以福斯商旅高端商務使用取向的角色發展多年，光用一個模組化平台來置換革新，真的能以家用 MPV 自居、甚至一肩扛下隔壁棚 Volkswagen Sharan 的重責大任嗎？

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本次試駕的 Multivan T7 為 Style 旗艦式樣，建議售價 247.8 萬元起。
本次試駕的 Multivan T7 為 Style 旗艦式樣，建議售價 247.8 萬元起。
其實早在 T6.1 式樣時期，Multivan 已經多少加入了些許以家用、舒適為原則的配置，只是從最基礎的車身架構乃至於實際的駕駛體驗而言，T6.1 還是無法完全褪去大眾對於其「商用」的既定印象。所幸，Volkswagen Group 福斯集團以動力、機械架構、甚或是科技都逐漸用模組化的概念來進行生產製程，簡而言之，Multivan 有了一個絕佳機會，在研發成本極低化的基礎上來進行全面革新，如此結果就是你我這次所看到的模樣，一輛在設計、用料、科技都相當適合「Family Use」的大型 MPV。

Multivan T7 在設計上大量參考的 Volkswagen ID. 純電子品牌陣列的手法，尤以車頭最為明顯。
Multivan T7 在設計上大量參考的 Volkswagen ID. 純電子品牌陣列的手法，尤以車頭最為明顯。
IQ. LIGHT 為本車標配。
IQ. LIGHT 為本車標配。
為了保留空間的絕對優勢，Multivan T7 仍就保有廂式車體架構。
為了保留空間的絕對優勢，Multivan T7 仍就保有廂式車體架構。
可別小看這組尾翼，這類巧思讓 Multivan T7 在視覺上變得相當活潑。
可別小看這組尾翼，這類巧思讓 Multivan T7 在視覺上變得相當活潑。
尾燈一改原先較為圓弧的設定，改採扁平造型。
尾燈一改原先較為圓弧的設定，改採扁平造型。
圈胎採 235 / 50 R18。
圈胎採 235 / 50 R18。
不過說來也奇怪，Volkswagen 在推出旗下 ID. 純電陣列後，在其餘燃油產品上遲遲未見相關設計元素，反倒是被福斯商旅率先採用，此論述可以從那點陣式的水箱護罩得以見得，但不管如何，此種設計加上上方 IQ. Light 矩陣式 LED 燈組確實有效將原本就稍感呆板的廂型 MPV 注入不少活力。此外，讓人較感驚喜的，還有車身後方的突出尾翼造型與呼應車頭的扁平式尾燈，讓本車就算是屬於較長車身的 Style 款也看上去活潑不少，算是家用 MPV 不可多得的意外巧思，我認為這點是源自於 ID. BUZZ 的概念手法延伸而來。

綜觀整體控制佈局，本車明顯已因爲 MQB 的置入而全數進入數位化更迭。
綜觀整體控制佈局，本車明顯已因爲 MQB 的置入而全數進入數位化更迭。
10.25 吋全邏輯數位儀錶與現有 Volkswagen 車系相同。
10.25 吋全邏輯數位儀錶與現有 Volkswagen 車系相同。
Discover Pro 10 吋多媒體觸控螢幕亦為標配，只是，本車採用的鋪面材質為霧面。
Discover Pro 10 吋多媒體觸控螢幕亦為標配，只是，本車採用的鋪面材質為霧面。
從中控台控制鍵可針對左右門進行電動啟閉。
從中控台控制鍵可針對左右門進行電動啟閉。
無配置 Qi 智慧型裝置無線充電，是較為可惜之處。
無配置 Qi 智慧型裝置無線充電，是較為可惜之處。
既然作為家用取向，該有的置杯架等便利性設置樣樣沒少。
既然作為家用取向，該有的置杯架等便利性設置樣樣沒少。
歸因於 MQB 模組化技術的更迭，進入 T7 的車室就宛如身在 Golf Mk8 一樣，由 10.25 吋數位儀錶和 10 吋 Discover Pro 觸控主機來構成整體控制佈局，且 Style 車型獨享的 HUD 抬頭顯示器、Harmon / Kardon 音響以及 30 色環艙氛圍燈，都在在證明本車已經完全將原本商用的粗糙棄之於外，換來這類歐系 MPV 該有的質感和氛圍。

雙前座 ergoComfort 電動座椅的體感表現從沒讓人失望。
雙前座 ergoComfort 電動座椅的體感表現從沒讓人失望。
電動調整方向高達 12 向，絕對能夠調整至你想要的駕駛坐姿。
電動調整方向高達 12 向，絕對能夠調整至你想要的駕駛坐姿。
第二、三排座椅可獨立各自進行滑移調整。
第二、三排座椅可獨立各自進行滑移調整。
行政桌是我認為本車仍舊保留一絲商用氣息之處。
行政桌是我認為本車仍舊保留一絲商用氣息之處。
座椅可根據使用者需求進行拆卸，雖然重量較前帶輕盈，但還是建議採兩人操作會順手許多。
座椅可根據使用者需求進行拆卸，雖然重量較前帶輕盈，但還是建議採兩人操作會順手許多。
寬敞、便捷的空間機能自然不在話下，這一直是 Multivan 的特點。
寬敞、便捷的空間機能自然不在話下，這一直是 Multivan 的特點。
縱使載客全滿，Multivan 仍就提供不俗的置物空間。
縱使載客全滿，Multivan 仍就提供不俗的置物空間。
當然，最重要的機能面向，T7 並沒有因為 MQB 的進駐而有所打折。第二、三排總計五張獨立座椅歸因於滑軌的配置而得以做出相當多元的排列方式，甚至拆卸也能完全實現，不過，在實際測試下來，雖然官方宣稱座椅重量比起前代減輕 25 公斤，但在拆卸時，建議還是由兩人一起操作會較為理想順暢。此外，歷代車型招牌的多功能折疊工作桌，在更迭至 MQB 世代後仍被完善保留，證明了福斯商旅縱使要將 Multivan 家用化，還是想要透過這些配備來保留商務特性，畢竟市場還是在的。

Multivan T7 Style 裝載 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎，這具代號 EA888 EVO 的機種已為集團廣泛運用。
Multivan T7 Style 裝載 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎，這具代號 EA888 EVO 的機種已為集團廣泛運用。
204 匹 / 32.6 公斤米的峰值輸出，要拖動超過兩噸的車身簡直輕鬆寫意。
204 匹 / 32.6 公斤米的峰值輸出，要拖動超過兩噸的車身簡直輕鬆寫意。
Multivan T7 配有 DCC 底盤控制系統，具備多模式切換、針對引擎出力、懸吊系統進行軟硬調整。
Multivan T7 配有 DCC 底盤控制系統，具備多模式切換、針對引擎出力、懸吊系統進行軟硬調整。
龐大的車身格局所給予的回饋縱使有限，但電子懸吊的裝配卻給予了相當大的可能性。
龐大的車身格局所給予的回饋縱使有限，但電子懸吊的裝配卻給予了相當大的可能性。
動力方面，T7 在國內市場全面將引擎換裝為 EA888 EVO4 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎、並且搭配七速 DSG 自手排變速機制，204 匹 / 32.6 公斤米的峰值出力，在我們試過這麼多搭載此心臟的泛福斯車款早已司空見慣，要拖動這超過兩噸位的龐然大物也是如預期般的輕鬆寫意。比較讓人驚喜的是，福斯商旅為其裝配的 DCC 底盤懸吊控制系統，綜觀商務車市場，這都是相當少見的操作，且實際體驗下來，多段式的調整有效體現出懸吊阻尼的不同柔韌反饋，尤其在高速公路上的行路質感已經完全可以與一般轎式房車劃上等號，雖然龐大的身型所造成的些微晃動感仍在，甚至連駕馭樂趣更是沾不上邊，但要說提供乘坐者最舒適的體感，這點絕對毋庸置疑。

本車所配有的 ID. DRIVE 智能駕駛輔助系統已達 Level 2 水準。
本車所配有的 ID. DRIVE 智能駕駛輔助系統已達 Level 2 水準。
Travel Assist 的配置可允許一鍵啟動 ACC、車道置中等功能
Travel Assist 的配置可允許一鍵啟動 ACC、車道置中等功能
而上達 Level 2 的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統也列入了標準配備，且因應 Travel Assist 的進駐，使用者只需一鍵就可以啟動使用 ACC 主動式車距調節巡航和車道維持等功能，就家用的特性來看，Multivan T7 完全可以被視為是一輛家庭用車，這點是無需懷疑的。不過，讓人值得注意的是，本車首度採用了雙 A 柱設計，透過兩條細柱分化來放大三角窗面積，在實際體驗後，確實能夠放大駕駛視野，在都會穿梭時尤其有感。

雖然車價已突破兩百萬大關，但 Multivan 相較於前代車型，從骨子裡的車體架構乃至於駕乘者最常接觸的車室，都是該車系有史以來最大幅的革新，論 C / P 值而言仍然不俗；再者，隔壁棚 Volkswagen Sharan 也因應 PQ 底盤世代老舊、加上 ID. BUZZ 的推出而曲終人散，雖然車型大小不同，但以此而言，Multivan T7 仍可說是 Sharan 最理想的繼承者。而透過這次試駕，也讓人著實期待 ID. BUZZ 的體驗感受為何，期望分公司能夠在合理售價、以及符合期待的配備乘載量成功向原廠爭取導入。

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