〝專業車拍〞真不容易之【叱吒車拍】車輛拍攝動作設計培訓學院課程微體驗

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對於汽車媒體來說，無論是拍攝車輛照片或影片，是稀鬆平常的工作，但在預算有限下，攝影時常還是得窩在後車廂或掛車窗上以利拍攝更好的角度與畫面，所以車輛動態拍攝當中，車輛操作人員以及拍攝人員很可能因為彼此認知落差而產生危險，因此不論是拍攝前的群體整合溝通，或者是拍攝當下的即時通訊或判斷的默契，都需要有統一的規範，事前做好溝通，這也是陳奕先導演成立【叱吒車拍】車輛拍攝動作設計培訓學院的主要目的之一。
本此的媒體體驗活動中，由專業攝影師彭文星與金馬獎最佳動作設計得主馮仁稚擔任講師，且體驗課程直接安排一段實際拍攝任務，並直接使用由台灣知名攝影器材公司力榮影業所提供的最高規格搖臂跟拍車，上路實拍演練，並讓每個人實際擔任攝影師與車手兩個身分，操作攝影器材與駕駛〝被拍車〞，體驗電影及廣告規格的〝專業車拍〞。
身為汽車媒體工作者，過往都對搖臂跟拍車有所憧憬，沒想到這回有機會實際上車操作，原以為入行20年，就算換個器材拍車應該也不會有太大問題，平時工作跟拍車輛也是稀鬆平常，駕駛〝被拍車〞應該也是輕而易舉，沒想到實際上路，卻是搞得一蹋糊塗，開車時跟不上鏡頭，操作攝影機時則是連車跑到哪了跟不到。
在實際上路前，彭文星與馮仁稚先對車拍做了簡單介紹與經驗分享，並解說要讓大家實際上路操作的內容，基本上就是在一段封閉道路中，拍一段車輛換車道與向前出鏡、再回到原位的片段，僅短短不到幾分鐘，但為求安全起見，兩位講師也以小模型車做行前教育，解釋車輛駕駛與攝影機操作的技巧，在實際上路前，也讓每一位媒體朋友坐上價值超過2,600萬的搖臂跟拍車，操作遙控攝影機台，上了車才發現跟預想的完全不同。
首先〝專業車拍〞是一個分工非常細的工作，原以為車上的搖臂與旋轉攝影台、攝影機都是由同一個人操作，然而實際上搖臂的上下、轉動，與搖臂前端的旋轉攝影台是兩個人分開操作，然後導演也會在車上下達拍攝指令，車後廂還塞了一位專業跟焦師負責跟焦，再加上車輛駕駛，車上五個人必須要有十足默契，互相了解拍攝內容的每一個細節與動作，自己該負責什麼工作，本次我們僅以攝影師角色體驗操作旋轉攝影台，需要確實地將〝被拍車〞拍攝在鏡頭之中，需要時時刻刻了解〝被拍車〞的相對位置，即使只是拍攝一段車輛換道畫面，初次拍攝時，根本跟不上車的移動，〝被拍車〞不斷在鏡頭畫面中消失，即使在實際開拍前，講師有讓大家先操作遙控器變換鏡頭角度、試著跟拍車輛，但時常仍試是一過彎，車就出鏡，最後也是經過一段練習，並且全神貫注下，才勉強完成拍攝任務。
接著換執行駕駛〝被拍車〞，有了在跟拍車上的經驗，不敢輕忽駕駛工作，實際駕駛前，由馮仁稚先示範，講解如何配合前方攝影機，抓取最好的車輛位置，讓攝影師可以攝取車輛的外觀特色，所以除了跟拍車上的五個人要有十足默契，〝被拍車〞的駕駛也要與跟拍車上的五個人也要有十足默契，必須相互知道，導演想要的畫面，需要在什麼位置停留多久，車輛要以多少速度移位，還得注意避免撞擊攝影機，就算是在封閉道路中執行，壓力仍不小，需要專注聽從通訊系統中導演的指令，將車輛依照設定的路線開到定位，變換車道，加減速都需要膽大心細地一次到位，過程中兩位講師也分享到，在設定之需要畫面拍成完成的前後移動時間，導演、攝影師與〝被拍車〞駕駛就會視場景自由發揮，持續拍攝畫面，因為有時不經意拍到的畫面，也會有出人意外的好效果，在後續剪輯時，都可以又更多的素材可以運用。
經過半天的體驗，的確對〝專業車拍〞有更多一些的了解，實際的難度也比想像的高非常多，需要每一位工作人員都專注在其中，環環相扣，畢竟車拍工作是動態進行的，時時刻刻存在風險，本次體驗活動，培訓學院亦出動交管人員進行封路，同時還有一輛前導安全車，在拍攝車輛的前方再次確認路況，而這還是體驗活動所出動的最基本安全規格，實際的車拍工作規格必然會再拉高。
也因為〝專業車拍〞存在許多風險，因此陳奕先導演與整個團隊非常注重安全，前言也提到這也是成立培訓學院的重要主因，就是希望整體拍攝產業能建構出更完善的系統，並且傳承，讓台灣的〝專業車拍〞可以持續精進，以期為台灣專業拍攝領域帶來新血，持續為電影產業扎根。