立冬到了！清晨低溫「下探17.8度」 週三起好天氣到週末
今天（7日）為24節氣的立冬，但東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；今、明（7日、8日）兩天臺灣東半部、大臺北地區及北部山區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的 機率，澎湖、金門及馬祖有零星短暫雨，其他地區為多雲。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(7日)截至4：53各地區平地最低氣溫，北部為19.2度，中部17.8度，南部18.4度，東部18.1度；今晨4：30雷達回波圖顯示，迎風面回波消長；累積雨量圖顯示，大台北東側、東半部局部少量降雨。
吳德榮說明，今晨各地區平地最低氣溫大多在18、19度。最新(6日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日北部、東半部偶有局部雨，中部近山區偶有小範圍短暫降雨的機率。今日氣溫略升，白天北台舒適、中南部白天微熱，早晚涼；各地氣溫：北部19至26度，中部18至31度，南部19至33度，東部18至28度。
最新模式模擬顯示，明天(8日)大台北、東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴；週三(9日)大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，西半部多雲時晴。明日、週三，冷空氣逐日減弱、氣溫逐日漸升。
週四(10日)東北季風略增強、水氣不多；北海岸、東半部有局部短暫雨的機率。週五(11日)至下週日(13日)東北季風減弱，乾空氣籠罩，各地晴朗穩定、白天微熱，夜間輻射冷卻強、氣溫偏低，日夜溫差大。（編輯：陳苾暐）