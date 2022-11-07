力拚連任邁邁路口開站 陳其邁拜託再給４年落實市政建設
力拚連任的高雄市長陳其邁今(7)日一大早就率黨籍議員站在博愛一路與大順一路口，向往來的上班的市民朋友揮手、鞠躬，以謙卑、誠意，希望市民再給他4年時間延續市政願景。陳其邁表示，不管是上班前或是有限的時間，能夠趕快跟所有的市民朋友來拜託。拜託市民朋友再給我們四年的時間，讓高雄未來在城市轉型或者是市政建設、經濟發展等等，都能夠有更多實現、落實的機會。
同時，陳其邁也希望利用這個機會來推薦民進黨優秀、優質的議員候選人，希望說市民朋友能夠一併來支持，讓我們優質的民進黨議員候選人都能夠當選。希望議會能夠過半、市民朋友的支持，他相信未來四年我跟所有民進黨籍的議員候選人，大家都會更謙虛的來傾聽民意，更實實在在的做事情、更加的打拼，來服務所有的市民朋友。
九合一選舉剩下不到20天，陳其邁拚連任為展現決心，特別安排在高雄市各大路口「全面開站」，今天首站選在鼓山、左營、三民區交界的博愛一路與大順一路口，當地往來車流量大，效益強，不只吸引市民眼光，更得到市民的認同。
陳其邁今天上午站路口，下午到三民區「天天新市場」拜票，走的是大眾路線，展現他在基層的人氣。議員候選人也各自準備專屬的台子、手舉牌，與陳其邁一起站路口。許多路過的市民朋友都向陳其邁揮手，陳其邁也賣力揮手、鞠躬回應市民的熱情。