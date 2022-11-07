力拚連任邁邁路口開站　陳其邁拜託再給４年落實市政建設

▲力拚連任的高雄市長陳其邁今天一大早就率黨籍議員站在博愛一路與大順一路口，向往來的上班的市民朋友揮手、鞠躬希望市民再給他4年時間延續市政願景。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲力拚連任的高雄市長陳其邁今天一大早就率黨籍議員站在博愛一路與大順一路口，向往來的上班的市民朋友揮手、鞠躬希望市民再給他4年時間延續市政願景。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-07 13:59:00

力拚連任的高雄市長陳其邁今(7)日一大早就率黨籍議員站在博愛一路與大順一路口，向往來的上班的市民朋友揮手、鞠躬，以謙卑、誠意，希望市民再給他4年時間延續市政願景。陳其邁表示，不管是上班前或是有限的時間，能夠趕快跟所有的市民朋友來拜託。拜託市民朋友再給我們四年的時間，讓高雄未來在城市轉型或者是市政建設、經濟發展等等，都能夠有更多實現、落實的機會。

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▲今天一大早就率黨籍議員站在博愛一路與大順一路口，向往來的上班的市民朋友揮手，推薦民進黨優秀、優質的議員候選人。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲今天一大早就率黨籍議員站在博愛一路與大順一路口，向往來的上班的市民朋友揮手，推薦民進黨優秀、優質的議員候選人。（圖／記者郭凱杰翻攝）
同時，陳其邁也希望利用這個機會來推薦民進黨優秀、優質的議員候選人，希望說市民朋友能夠一併來支持，讓我們優質的民進黨議員候選人都能夠當選。希望議會能夠過半、市民朋友的支持，他相信未來四年我跟所有民進黨籍的議員候選人，大家都會更謙虛的來傾聽民意，更實實在在的做事情、更加的打拼，來服務所有的市民朋友。

▲許多路過的市民朋友都向陳其邁揮手，陳其邁也賣力揮手、鞠躬回應市民的熱情。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲許多路過的市民朋友都向陳其邁揮手，陳其邁也賣力揮手、鞠躬回應市民的熱情。（圖／記者郭凱杰翻攝）
九合一選舉剩下不到20天，陳其邁拚連任為展現決心，特別安排在高雄市各大路口「全面開站」，今天首站選在鼓山、左營、三民區交界的博愛一路與大順一路口，當地往來車流量大，效益強，不只吸引市民眼光，更得到市民的認同。

▲陳其邁今天一大早就率黨籍議員站在博愛一路與大順一路口，向往來的上班的市民朋友揮手、鞠躬，展現謙卑的誠意。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲陳其邁今天一大早就率黨籍議員站在博愛一路與大順一路口，向往來的上班的市民朋友揮手、鞠躬，展現謙卑的誠意。（圖／記者郭凱杰翻攝）
陳其邁今天上午站路口，下午到三民區「天天新市場」拜票，走的是大眾路線，展現他在基層的人氣。議員候選人也各自準備專屬的台子、手舉牌，與陳其邁一起站路口。許多路過的市民朋友都向陳其邁揮手，陳其邁也賣力揮手、鞠躬回應市民的熱情。

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