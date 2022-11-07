【MotoGP戰報：瓦倫西亞站】Quartararo盡力了，Bagnaia有驚無險奪年度冠軍，Rins送Suzuki在告別禮物

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經過馬來西亞站後，Quartararo與Bagnaia之間積分差已來到23分，Quartararo要能奪年度冠軍，就要在瓦倫西亞最終站取得冠軍，同時Bagnaia也沒有積分進帳。兩人在瓦倫西亞站排位賽為Quartararo第4位、Bagnaia在第8位，這讓Quartararo有了好的開始。開賽後從第5位起跑的Rins就立即衝上第1，在此之後也逐漸稍微拉開後方Martin距離，最後則輕鬆拿下分站冠軍，送給自己和Suzuki告別MotoGP最好的禮物。
回到Quartararo與Bagnaia身上，起跑後Bagnaia也將位置向上提升追到Quartararo後方，賽事才剛始不到兩圈，名次掉落的Miller就對Quartararo進行攻擊，而Quartararo的路線也因此稍微跑開，Bagnaia就見縫插針趁機超越，而在超車同時兩車還不甚發生小接觸，使其Bagnaia車輛空力套件因此受到損壞，所以之後Bagnaia的速度和戰力就開始衰退，最後當然無法抵擋被Quartararo超過，甚至還陸續被Binder、Mir等人超過。Quartararo在經過不斷努力追趕後，雖已拉近和前三名距離，但最後只能已第四名作收，Bagnaia也安全完賽成功獲得年度冠軍，這也是Ducati繼2007年Stoner後再次獲得年度冠軍，同時也是相隔50年後由義大利人騎義大利車奪世界冠軍，另外也是VR46學院第一位奪冠車手，Bagnaia也算是幫Rossi圓夢吧。
Bagnaia（265分）、Quartararo（248分）、Bastianini（219分）、Aleix Espargaro（212分）、Miller（189分）。