【MotoGP戰報：瓦倫西亞站】Quartararo盡力了，Bagnaia有驚無險奪年度冠軍，Rins送Suzuki在告別禮物

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-11-07 10:25:20

年度賽事來到最終站，爭奪年度冠軍的Quartararo與Bagnaia在排位賽分別取得第4與第8起跑位置，開賽後兩人就數度上演爭搶戲碼，最後Bagnaia儘管未能站上頒獎台，但也仍順利取奪下年度冠軍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經過馬來西亞站後，Quartararo與Bagnaia之間積分差已來到23分，Quartararo要能奪年度冠軍，就要在瓦倫西亞最終站取得冠軍，同時Bagnaia也沒有積分進帳。兩人在瓦倫西亞站排位賽為Quartararo第4位、Bagnaia在第8位，這讓Quartararo有了好的開始。開賽後從第5位起跑的Rins就立即衝上第1，在此之後也逐漸稍微拉開後方Martin距離，最後則輕鬆拿下分站冠軍，送給自己和Suzuki告別MotoGP最好的禮物。

Quartararo與Bagnaia積分差23分，瓦倫西亞站將決定誰是年度冠軍車手。
Quartararo與Bagnaia積分差23分，瓦倫西亞站將決定誰是年度冠軍車手。
Rins本站獲得分站冠軍，送給Suzuki離開MotoGP最好的禮物。
Rins本站獲得分站冠軍，送給Suzuki離開MotoGP最好的禮物。
回到Quartararo與Bagnaia身上，起跑後Bagnaia也將位置向上提升追到Quartararo後方，賽事才剛始不到兩圈，名次掉落的Miller就對Quartararo進行攻擊，而Quartararo的路線也因此稍微跑開，Bagnaia就見縫插針趁機超越，而在超車同時兩車還不甚發生小接觸，使其Bagnaia車輛空力套件因此受到損壞，所以之後Bagnaia的速度和戰力就開始衰退，最後當然無法抵擋被Quartararo超過，甚至還陸續被Binder、Mir等人超過。Quartararo在經過不斷努力追趕後，雖已拉近和前三名距離，但最後只能已第四名作收，Bagnaia也安全完賽成功獲得年度冠軍，這也是Ducati繼2007年Stoner後再次獲得年度冠軍，同時也是相隔50年後由義大利人騎義大利車奪世界冠軍，另外也是VR46學院第一位奪冠車手，Bagnaia也算是幫Rossi圓夢吧。

Bagnaia（265分）、Quartararo（248分）、Bastianini（219分）、Aleix Espargaro（212分）、Miller（189分）。

Quartararo與Bagnaia兩人一開賽就不斷互相超越。
Quartararo與Bagnaia兩人一開賽就不斷互相超越。
超越過程中車輛還一度有小接觸。
超越過程中車輛還一度有小接觸。
因為接觸Bagnaia車輛空力套件因此受損，在此之後速度就開始下滑。
因為接觸Bagnaia車輛空力套件因此受損，在此之後速度就開始下滑。
最後雖僅拿下第9名，但領先的積分仍讓他獲得年度冠軍。
最後雖僅拿下第9名，但領先的積分仍讓他獲得年度冠軍。
隔了50年終於有義大利人騎義大利車奪冠。
隔了50年終於有義大利人騎義大利車奪冠。
Rossi也到場看VR46學院第一位冠軍車手誕生。
Rossi也到場看VR46學院第一位冠軍車手誕生。

Fiat表示Abarth 500電動車很快就要和大家見面了

沙烏地阿拉伯公共投資基金成立Ceer電動品牌，首款電動車2025年登場，合作對象富士康

〝專業車拍〞真不容易之【叱吒車拍】車輛拍攝動作設計培訓學院課程微體驗

看重中國市場，Honda於發表e:N2 Concept電動概念車

我是廣告 請繼續往下閱讀