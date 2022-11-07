元元美胸被打碼！互換泳衣露餡 網友扼腕：快移開草莓
27歲女星元元（吳婕安）外型甜美、身材火辣，個性卻有點天然呆，被網友封為「呆萌女神」，她天性不愛穿內衣，每次出版寫真書，粉絲常會擔心走光，近日元元邀請好友琳妲錄製影片，玩起互換比基尼遊戲，疑似有露點嫌疑，後製幫她打上馬賽克，在胸前貼上可愛草莓圖案，更讓粉絲興起好奇心，紛紛留言表示快把「萬惡的草莓」移開！
2人各選一套泳衣、洋裝給對方穿，元元先以一套超省布料的藍色比基尼示人，再換上琳妲挑選的性感黑白相間條紋比基尼，被笑說東西南北半球全都露，堪稱是「赤道系泳衣」。元元透露在家喜歡自由自在，不愛穿內衣，結果有次穿性感睡衣叫外送，刻意等候5分鐘才打開門拿取，卻發現外送員知道是她點餐，故意在門外等候想見本尊，讓元元嚇了一大跳。
她又換上粉色系蕾絲小洋裝，深V領從胸前開到肚臍，隱約露出深邃事業線，背後幾乎鏤空，讓元元驚聲尖叫「琳妲太誇張了，這件怎麼敢穿出去，我以為是情趣衣」，穿出去怕會被媽媽罵。兩人互換泳衣大成功，粉絲誇讚元元穿什麼都好看，不過穿第一套泳衣時，後製在她胸前貼了個草莓圖案，成功挑起粉絲的興趣，紛紛留言「草莓後面有啥特別的」、「可惡的草莓」、「草莓碼什麼鬼！」