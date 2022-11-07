陳其邁獲「防疫特殊貢獻獎」　感謝所有堅定的高雄人

忙了一天，回到家，有些心情想跟大家分享 ⋯」高雄市長陳其邁獲得醫師公會全國聯合會頒發「111年防疫特殊貢獻獎」，讓陳其邁在深夜有感而發表示這805天的戰役，為每個高雄人共同經歷刻苦銘心的故事，感謝所有努力、堅定的每一個高雄人。 「這個獎項、以及高雄市的防疫成績，是市府所有防疫團隊、醫護人員，與市民朋友一起努力的成果」。

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陳其邁在今（ 7 ）日凌晨發文表示，忙了一天回到家，有些心情想跟大家分享，出席高雄市醫師公會醫師節的慶祝大會，感謝醫護人員防疫的付出，結果很意外也很感謝，收到醫師公會全國聯合會頒給自己「 111 年防疫特殊貢獻獎」，並請衛生局局長黃志中、副局長潘炤穎代表所有市府同仁一起受奬，「這個獎項、以及高雄市的防疫成績，是市府所有防疫團隊、醫護人員，與市民朋友一起努力的成果」。

陳其邁感慨地說 ， 這兩年，台灣面臨疫情嚴峻的挑戰。在擔任市長第一天起，就開始防疫的工作。算一算，已經 805 天。去年，新冠肺炎來勢洶洶， 5 月中旬，台灣進入三級警戒。自此的每一個晚上，高雄疫情指揮中心的戰情室，沒有一天有熄滅的燈光。當每一個人在家裡熟睡，為了要守住社區防線，許多無名英雄，挑燈夜戰，抽絲剝繭做疫調。他們說「燒腦」。不曾有過怨言，默默承受。許多防疫醫護同仁，因此，沒有在家吃晚餐，沒有在家過年、吃團圓飯。

陳其邁也指出，疫情之初，我們首先提供第一線醫藥護防疫人員等個人防護，優先撥發口罩、疫苗，也給醫事人員公費疫苗險保障。希望築起醫療院所厚實的防疫防火牆。

陳其邁也強調 ， 今年一月，高雄率全國之先，在基層院所發放民眾看診後的免費提供快篩試劑至今。有呼吸道症狀的感染初期就攔截到的機率，讓市民朋友更心安。 4 月時，面臨 Omicron 挑戰，已造成北部疫情擴散。當時各縣市都還沒開始正式開設居家照護中心。大家就一直想，該像新北市這樣，讓大醫院負責較好？或是也分派給厝邊醫師顧好大家？公衛人、醫師的訓練，讓他選擇了後者。以分級醫療概念保存大醫院能量。

陳其邁自豪的說，高雄市為長輩開的抗病毒藥物比例是全國第 1 、約 95% ，將高雄市的標準化死亡率、標準化致死率，維持在六都極低的水準。做一個防疫指揮官，時常提醒自己「決策果斷，心要柔軟」。