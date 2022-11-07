陳其邁獲「防疫特殊貢獻獎」　感謝所有堅定的高雄人

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陳其邁感慨地說，這兩年，台灣面臨疫情嚴峻的挑戰。在擔任市長第一天起，就開始防疫的工作。算一算，已經805天。去年，新冠肺炎來勢洶洶，5月中旬，台灣進入三級警戒。自此的每一個晚上，高雄疫情指揮中心的戰情室，沒有一天有熄滅的燈光。當每一個人在家裡熟睡，為了要守住社區防線，許多無名英雄，挑燈夜戰，抽絲剝繭做疫調。他們說「燒腦」。不曾有過怨言，默默承受。許多防疫醫護同仁，因此，沒有在家吃晚餐，沒有在家過年、吃團圓飯。
陳其邁也指出，疫情之初，我們首先提供第一線醫藥護防疫人員等個人防護，優先撥發口罩、疫苗，也給醫事人員公費疫苗險保障。希望築起醫療院所厚實的防疫防火牆。
陳其邁也強調，今年一月，高雄率全國之先，在基層院所發放民眾看診後的免費提供快篩試劑至今。有呼吸道症狀的感染初期就攔截到的機率，讓市民朋友更心安。4月時，面臨Omicron挑戰，已造成北部疫情擴散。當時各縣市都還沒開始正式開設居家照護中心。大家就一直想，該像新北市這樣，讓大醫院負責較好？或是也分派給厝邊醫師顧好大家？公衛人、醫師的訓練，讓他選擇了後者。以分級醫療概念保存大醫院能量。
陳其邁自豪的說，高雄市為長輩開的抗病毒藥物比例是全國第1、約95%，將高雄市的標準化死亡率、標準化致死率，維持在六都極低的水準。做一個防疫指揮官，時常提醒自己「決策果斷，心要柔軟」。
陳其邁表示，這兩年來，最常和市府團隊提醒「要將市民朋友當作家人對待」，如果是自己的家人，怎麼打疫苗？快篩陽後要如何看診？而這些都是自己跟每一個高雄人共同經歷刻苦銘心的故事，「805天的戰疫、高雄最困難的時刻，我們一起走過。我相信未來對高雄沒有什麼不能克服的挑戰，也沒有什麼困難可以打倒我們」，並感謝所有努力、堅定的每一位高雄人。