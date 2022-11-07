獨／旅展「晶華攤擠爆」賣破億 業者興奮加碼：展期延長
ITF台北國際旅展展期來到最後一天，各家旅遊業者不惜拿出壓箱寶搶攻最後業績。《NOWnews今日新聞》記者今（7）日實際走進最後一天的展場，雖然明顯感受到人潮沒有前三天熱鬧，但買氣卻沒有減少，民眾葉先生興奮地透露，自己買了20多張晶華酒店住宿券、餐券，就是要趕快帶寶貝女兒住最喜歡的飯店；民眾陳先生站在老爺酒店攤位前仔細做功課，打算主攻溫泉酒店住宿券。其中，記者詢問晶華酒店業者，對方興奮透露：「我們破億了！」比起去年展期1.4億好成績，今年搭上解封顧客回歸，有望比去年的成績還好，並加碼透露：「線上旅展展期延長至11/13。」等於好康優惠期限也跟著延長，心動的民眾別錯過加碼機會！
今天展期最後一天不巧碰上週一，不少民眾都在上班無法親自前來，現場人潮比起前三天有些許冷清。不過實際詢問現場業者，各家不約而同表示雖然人潮不多，但前幾天的業績已經超出想像很多，像是Klook每天整點舞台活動，狂撒1折券、環球影城買一送一、日韓sim卡買一送一等等破盤好康，消費者都非常踴躍參加；KKday祭出1/28出發的北海道六日，雙星野住宿57,900元，第二人折1萬，也是受到消費者大力支持，甫推出就造成瘋搶。
其中業績最狂的莫過於晶華酒店莫屬，攤位位置就在入口處似乎也有替晶華加分不少，延續開幕就破千萬業績的超高聲勢，業者今搶先和《NOWnews今日新聞》透露：「我們破億了！」相較於2021年1.4億成績，業者相信今年搭上疫情解封、客流回歸，「有望再成長，具體銷售數字稍晚公布。」另外業者有感於不少民眾哀號「買不夠」、「搶不到」，豪氣加碼延長線上旅展展期，宣布延至11/13，系列好康諸如住宿券1.9折、各式票券買10送1等等都會延長，心動民眾這回可不能再錯過了！
國旅在本屆旅展人氣不亞於國外商品，實際採訪民眾葉先生，對方表示買了20幾張晶華住宿券、餐券，表示因為女兒非常喜歡住飯店，家人們也很愛吃晶華的餐廳，所以趁這次優惠趕快買齊；另外陳先生在老爺酒店攤位前勤做功課，表示想主攻礁溪老爺酒店住宿券，冬天來臨家中老小都喜歡泡溫泉，因此決不放過這次優惠機會，趕快來買。