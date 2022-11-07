新北歡樂耶誕城將登場 廖裕德提「智慧活動」防範於未然
新北歡樂耶誕城將於本周五正式登場，對於先前板橋在地居民對舉辦新北耶誕城活動持支持與反對兩種嚴重對立的態度，新北市議員候選人廖裕德今〈7〉日提出「智慧活動」新概念，呼籲透過數位科技，打造更安全、更舒適，可持續發展的智能系統，讓更多人民能夠過上有意義和充實的生活，也能在日後的耶誕城等大型活動上，作好防範於未然。
廖裕德表示，新北市政府在「Global Summit 2022」全球高峰會中，勇奪全球第一智慧城市首獎，證明新北市絕對是國際頂尖的智慧城市。既然得到全球排名第一智慧城市的榮耀，舉辦任何大型活動，都應該定位為「智慧活動」；強調現代科技日新月異，城市管理加入數位科技，不僅可以大量減少人力、物力的支出，並對類似南韓梨泰院這種不幸事故，防範於未然，同時創造更多生活的便利性與安全性，讓市民參加類似新北耶誕城這種大型活動，可以「快快樂樂出門，平平安安回家」。
廖裕德進一步指出，「智慧活動」的新概念就是要結合數位科技，建制一套完整的活動即時資訊系統，隨時掌控現場狀況，並提供給民眾查詢、運用，只是目前市府各相關單位都依各自職掌，提供相關資訊供工作人員參考，但缺乏系統整合，導致資訊傳達、查詢不易，很難發揮即時掌控的功能。
廖裕德呼籲，市府應建制一套完整的活動即時資訊系統，包括提供現場及附近捷運、火車站等大眾運輸的人流及交通狀況和附近停車場的停車空位等資訊，控制活動現場民眾進出及選擇前往會場的交通工具、同時間可以利用無人機及其他先進的數位科技設備，讓警方掌控現場人潮分布情形，甚至是民眾糾紛、小偷行竊等治安狀況，將現場急救及醫療站等資訊一併列入，全部整合在一個APP裡面，不僅工作人員可以用，也能讓民眾透過手機隨時查詢到現場的各種資訊。