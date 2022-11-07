特稿／旅展人潮暴增的背後！業者心酸苦笑：挑戰才剛開始

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不過隨著10/13正式宣布邊境解封，回國不用再隔離，組團禁令也解除，不僅國人可以迎來久違的出國旅遊，根據政府統計，目前已有52團海外客來到台灣，每位旅客都高呼想念台灣的一切。就在這個激昂的時刻裡，上週五（11/4）ITF台北國際旅展開幕，果然第1天就吸引30572人次進場，相較2021年大幅成長51.9%，業者臉上終於露出久違的笑容，看著絡繹不絕的參觀民眾，業者興奮喊啞了聲音，「他們（旅客）終於回來了！」
但是人潮來是來了，業績有成長回來嗎？Klook公關Phoenix坦言，經過3年多的低潮，要一下子就回歸往年榮景是真的有困難，加上這幾年Klook積極與國內旅遊合作，讓不少人認為「買國旅找Klook」，反而無法輕易聯想到國外商品，Phoenix苦笑說：「我很怕旅客忘記我們！」因此今年平台大肆做活動，不僅有1折券定時發送，還有環球影城買1送1、日韓星馬sim卡買1送1，不惜成本豪擲行銷預算，就是為了回到民眾印象裡。
林繼勝也說，五福旅遊前陣子也有參與上個月底的高雄巨蛋旅展，但加上這次ITF的業績，根本還沒有回歸到2019年的水準。「我認為大家還在觀望。」民眾在害怕什麼呢？林繼勝表示，或許是國外疫情沒有控制得像台灣一樣好，又或者是航空公司航班也還沒回到往年，「我們也只能等、殺出更超值的商品，等哪天顧客卸下心防。」
時隔939天的海外旅遊黑暗期，ITF國際旅展的舉辦無疑是給業者一劑強心針，國旅飯店餐廳也好，電商平台、旅行社海外商品也罷，都卯足了全力抓住回鍋人潮。但是經過這4天與形形色色的消費者交流，後疫情時代下的旅遊業，不僅是要祭出超值、最優惠的行程商品，更重要的是需要能滿足空等了這麼久的民眾們的所有想像，加深與民眾的連結，否則短期內很難挽回還在觀望的旅客。或許旅遊業的考驗，現在才正要開始。