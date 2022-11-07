特稿／旅展人潮暴增的背後！業者心酸苦笑：挑戰才剛開始

▲ITF台北國際旅展開幕第1天就入場了30572人次，相較2021年成長51.9%，業者臉上雖然露出久違的笑容，卻對未來挑戰感到壓力沈重。（圖／台灣觀光協會提供）
▲ITF台北國際旅展開幕第1天就入場了30572人次，相較2021年成長51.9%，業者臉上雖然露出久違的笑容，卻對未來挑戰感到壓力沈重。（圖／台灣觀光協會提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-07 17:22:512022-11-07 17:58:49

隨著疫情解封，民眾的生活逐漸走回往日步調，不僅國內百業復甦，旅遊業也期待3年前「說走就能走」的榮景回歸。在這樣的心情下迎來了今年度最大規模的ITF台北國際旅展，還沒開展就聽到四面八方如雪片般的廣告，「疫後最大」、「重磅回歸」等等促銷鋪天蓋地，不過這些都能化作實際業績嗎？連記者心中打上很大的問號。好在走進旅展現場，心中疑問掃空了不少，不僅終於看見旅遊業者臉上的笑容，也看到民眾久違的興奮。不過更深入觀察，卻聽到來自業者私下搖頭，「真的很難回到2019年榮景！」主因是不少民眾仍在觀望，人潮很難變成業績錢潮。台灣時隔近3年重新打開世界大門，但業者的挑戰似乎正要開始。

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過去3年旅遊業迎來史無前例的低迷，即便努力轉向國旅發展，但絕大多數業者心裡還是在淌血，「國旅並沒有想像中好做。」少了最大宗的出國商機，不少旅行社紛紛被迫轉型，五福旅遊董事長特助林繼勝就笑說：「我還去談滴雞精、咖啡包業務呢！」受訪當下，他轉身默默泡起咖啡。

▲回顧前三年，不少旅遊業者因市場低迷被迫轉型，五福旅遊林繼勝更笑說：「我還去談咖啡包、滴雞精生意！」（圖／記者汪睿琦攝）
▲回顧前三年，不少旅遊業者因市場低迷被迫轉型，五福旅遊特助林繼勝笑說：「我還去談咖啡包、滴雞精生意！」（圖／記者汪睿琦攝）
不過隨著10/13正式宣布邊境解封，回國不用再隔離，組團禁令也解除，不僅國人可以迎來久違的出國旅遊，根據政府統計，目前已有52團海外客來到台灣，每位旅客都高呼想念台灣的一切。就在這個激昂的時刻裡，上週五（11/4）ITF台北國際旅展開幕，果然第1天就吸引30572人次進場，相較2021年大幅成長51.9%，業者臉上終於露出久違的笑容，看著絡繹不絕的參觀民眾，業者興奮喊啞了聲音，「他們（旅客）終於回來了！」

但是人潮來是來了，業績有成長回來嗎？Klook公關Phoenix坦言，經過3年多的低潮，要一下子就回歸往年榮景是真的有困難，加上這幾年Klook積極與國內旅遊合作，讓不少人認為「買國旅找Klook」，反而無法輕易聯想到國外商品，Phoenix苦笑說：「我很怕旅客忘記我們！」因此今年平台大肆做活動，不僅有1折券定時發送，還有環球影城買1送1、日韓星馬sim卡買1送1，不惜成本豪擲行銷預算，就是為了回到民眾印象裡。

林繼勝也說，五福旅遊前陣子也有參與上個月底的高雄巨蛋旅展，但加上這次ITF的業績，根本還沒有回歸到2019年的水準。「我認為大家還在觀望。」民眾在害怕什麼呢？林繼勝表示，或許是國外疫情沒有控制得像台灣一樣好，又或者是航空公司航班也還沒回到往年，「我們也只能等、殺出更超值的商品，等哪天顧客卸下心防。」

時隔939天的海外旅遊黑暗期，ITF國際旅展的舉辦無疑是給業者一劑強心針，國旅飯店餐廳也好，電商平台、旅行社海外商品也罷，都卯足了全力抓住回鍋人潮。但是經過這4天與形形色色的消費者交流，後疫情時代下的旅遊業，不僅是要祭出超值、最優惠的行程商品，更重要的是需要能滿足空等了這麼久的民眾們的所有想像，加深與民眾的連結，否則短期內很難挽回還在觀望的旅客。或許旅遊業的考驗，現在才正要開始。

▲Klook每天的整點舞台活動蔚為話題，吸引大批消費者每天塞爆舞台前搶好康。（圖／台灣觀光協會提供）
▲Klook每天的整點舞台活動蔚為話題，吸引大批消費者每天塞爆舞台前搶好康。（圖／台灣觀光協會提供）
▲不少航空公司尚未回到以前多部航班的光景，因此旅遊業者認為這也是民眾還在觀望的原因之一。（圖／記者葉政勳攝）
▲不少航空公司尚未回到以前多部航班的光景，因此旅遊業者認為這也是民眾還在觀望的原因之一。（圖／記者葉政勳攝）

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