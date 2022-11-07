好市多買客製蛋糕！他打開竟見「噴紅漆」 網：討債新招
「錯誤期待，算我錯！」一名網友在臉書上分享，他在好市多購買一款客製蛋糕，收到的成品卻令人哭笑不得，只見純白的蛋糕上，用紅色字體寫著「小夥伴」，但邊緣卻暈開，乍看之下用紅漆潑字，讓網友全笑瘋直呼：「不好意思，怎麼有種在噴漆討債的既視感。」
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示公司夥伴們生日，因此到好市多買客製蛋糕，總共有12種模板可以選，內容也可以自訂，「我想說典雅一點，選了純白，他們選了熱情紅的字體」，沒想到成品出爐卻慘不忍睹，讓他笑翻喊：「白色花花加上暈開的紅字…My bad，我下次乖乖買隔壁的藍莓起司蛋糕。」
照片一出，眾人笑噴直呼，「好像別人欠錢，在別人家的鐵門噴的感覺」、「至少玫瑰花很漂亮（拍肩）」、「暈得很有意境耶，下次請他寫玫瑰瞳鈴眼好了」、「這字…是師傅叫他國小的小孩幫忙寫的吧」、「這是不是債主討債的新招」、「不好意思，怎麼有種在噴漆討債的既視感」、「這三個紅字警告意味濃厚」、「好可愛，感覺很血淚的小夥伴」、「好像討債噴漆莫名可愛」。
也有網友安慰，「夥伴看到會心一笑，這個生日就值了，每年這個時候就會浮現這個畫面笑梗滿滿，回憶滿滿」，還有人直言，「配色的確有點怪，但才399願意幫你手寫字上去，已經不錯了，會暈染大多是失溫的關係，若用食品相片列印或巧克力轉印紙，會很工整，但成本高許多，就看價位你能不能接受囉。」（編輯：賴禹妡）