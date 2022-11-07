半夜傳訊怕吵到人？IG「隱藏功能」曝 網友狂讚：長知識
再也不怕吵到別人了！許多人習慣在晚上回顧人生，想著想著就有說不完的話要分享給朋友，但總擔心這樣的舉動會吵到別人睡覺。就有民眾在網上發文，她發現Instagram用來對話的小盒子有個「隱藏功能」，只要打出「/」這個符號，就能召喚出「無聲訊息指令」，傳送此狀態下的訊息不會在對方手機中跳出通知，讓眾人能大大方方地在任何時間闡述己意。
原PO於Dcard中發文，說明日前使用IG小盒子聊天時意外按到「/」符號，而輸入框上立刻跳出「/silent發送訊息但不傳送通知」的選項，她點下後果然傳出了無聲訊息，令其非常吃驚，「只有我今天才知道IG可以這樣嗎」，並補充Line也有類似功能，長按軟體內的送出鍵即可。
這項發現震驚不少使用者，「真假！第一次知道」、「有時候半夜太晚傳訊息，怕吵到別人睡覺的時候可以用」、「我連line可以這樣都不知道⋯」、「我也第一次知道，又長知識了」。
經《NOWnews今日新聞 》實際測試，IG小盒子使用無聲訊息的方式如原PO所述，在輸入框中打入「/」符號即可點「/silent發送訊息但不傳送通知」選項傳送無聲訊息，較需注意的是傳出的訊息格式會是「/silent+『你輸入的內容』」，對方會直接在聊天頁面中得知你傳送了「無聲訊息」。
若要使用Line的無聲訊息功能，要先到設定＞Line Labs，勾選「無聲訊息」選項，接著要使用時，要先打好要傳送的內容，接著長按軟體內右邊的「三角形傳送鍵」，就會跳出「無聲傳送」及「正常傳送」的選項。（編輯：李惠婷）