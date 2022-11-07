恩富資本攜手台普威　奪全台首件光儲標案　創造雙重效益

▲雲豹能源（6869）旗下子公司恩富資本與台普威能源聯手奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案，預計於本公司位在台南市北門區128MW全台最大漁電共生專區範圍內，規劃設置6.2MW／22.016MWh之儲能系統。（圖／品牌提供）
▲雲豹能源（6869）旗下子公司恩富資本與台普威能源聯手奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案，預計於本公司位在台南市北門區128MW全台最大漁電共生專區範圍內，規劃設置6.2MW／22.016MWh之儲能系統。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-11-07 17:24:55

雲豹能源（6869）全力強攻儲能事業，再傳捷報！雲豹能源旗下子公司恩富資本，與台普威能源聯手奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案，設置地點預計為恩富資本所持有之台南市北門區128MW全台最大漁電共生專區範圍內，規劃設置6.2MW／22.016MWh之儲能系統。本案預計明年完工併網，未來日間太陽光電系統產生之電力儲存至儲能系統後，可部分提供夜間用電需求，並能適度釋放已趨飽和的饋線容量，以建置更多太陽光電發電設備，創造雙重效益。

我是廣告 請繼續往下閱讀
總經理趙書閔說：「今年雲豹能源積極提升營運動能，不僅台南北門全台最大128MW漁電共生案場即將於年底完工，這次與旗下台普威能源組成黃金陣容，得標全台第一宗儲能系統結合太陽光電設備標案，再次寫下新里程碑，也證明我們在再生能源整合服務的堅強實力！」

趙書閔表示，因應再生能源的不穩定性及間歇性發電特性，太陽光電結合儲能系統勢在必行，再者，光儲合一預期將帶來不少效益，包括太陽光電發電瞬時功率超過饋線容量部分，可先存在儲能設備，晚上再送出，協助夜間尖峰的電能供應，還能將饋線利用率最大化，適度釋放已趨飽和饋線容量，以建置更多太陽光電發電設備。以此標案來說，光儲得標後，申請人設置每1MW功率，可釋出饋線量增設1.5MW太陽光電發電設備，故本公司可於此漁電共生區域再增設9.3MW之太陽光電發電系統。

雲豹能源布局儲能事業，旗下子公司已陸續在桃園、高雄開發設置儲能案場，更在宜蘭開發興建200MW全台最大型儲能案場，預計明年完工，將提供調頻備轉輔助服務（AFC）。今順利卡位光儲市場，除了響應政府推動儲能系統結合太陽光電政策，協助維持電網穩定，更將集團再生能源營業項目串聯整合，發揮最大綜效。

雲豹能源推廣綠能不遺餘力　捐贈太陽光電系統予獵人學校

雲豹能源攜手在地供應鏈　離岸風電台灣隊2.0成軍

雲豹能源子公司再下一城！拿下桃機8億水處理標案

能源展登入「源」宇宙！雲豹能源打造前衛沉浸互動體驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀