是全新電動車還是油車？KYMCO 米蘭車展前釋出短影音預告！
隨著年度兩輪重要盛事義大利米蘭機車展（EICMA）即將於 11 月 8 日藉由媒體日搶先登場，越來越多兩輪大廠釋出相關展出訊息，身為台灣龍頭機車品牌，KYMCO 光陽機車今年也沒缺席，搶在媒體日之前，率先曝光短短 30 秒的預告影片！
30 秒的影片中，除了清楚說明「KYMCO：THE FURURE IS NOW」的字樣與 11 月 8 日的壓軸資訊以外，相當科幻且虛無飄渺的影片，著實很難看出端倪，最為清楚的莫過於是採用貫穿式日行燈的車頭設計，以及很有可能為尾燈部分的六角形燈組，再搭配極有可能是車身架構之一的蜂巢結構，極有可能為披上整流罩的運動車款，但會是燃油車？電動車？還是高性能能街車？目前都尚未得知，不過延續前幾屆 KYMCO 於此展會接連展出 SuperNEX、RevoNEX 等高性能電動機車概念版本的動作，再加上 KYMCO 近來與 LiveWire 的合作，從此腳步推敲，此次藉由預告影片所曝光的主角，或許是電動車款的機率較高？
無論如何，相信再過的幾小時後，答案就會知曉，想要進一步了解 KYMCO 於本屆米蘭機車展的展出重點，繼續鎖定我們 2GameSome 就會有明確解答！