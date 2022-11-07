難得秋高氣爽！週日前天氣逐日好轉 下波變天時間曝光
由於東北季風減弱，今（7）日各地氣溫稍微回暖，北部及東半部地區降雨也明顯趨緩許多，不過宜蘭山區仍有局部較大雨勢。中央氣象局指出，明後兩天（11/8~11/9）由於水氣仍然偏多，迎風面的基隆北海岸、東北部地區有短暫雨，並且可能有局部大雨發生機率，大台北及花東地區偶有局部短暫雨，桃園以南地區則大致維持多雲到晴的穩定天氣。整體而言，到下週日（11/13）之前天氣會越來越穩定，氣溫也會慢慢回溫，秋高氣爽相當舒適。不過下週一（11/14）又有另一波東北季風報到，屆時北台灣天氣又會轉涼，請民眾留意。
氣象局預報員黃恩鴻指出，明起至下週日氣溫緩步回升，各地早晚低溫約攝氏20到22度，北部地區高溫回升到攝氏27到29度，中南部地區高溫約攝氏29到31度，整體而言溫暖偏熱一些，不過日夜溫差稍大，請早出晚歸的民眾要留意保暖。至於東部地區因為仍有短暫雨的關係，高溫約攝氏26度左右。
黃恩鴻說，明後兩天迎風面的基隆北海岸、東北部地區仍然有短暫雨，且可能有局部較大雨勢發生機率，大台北、花東地區有局部短暫雨，桃園以南地區大致都是多雲到晴。週四（11/10）起水氣減少逐漸轉乾，北部及東半部地區雨勢會慢慢變小，僅剩基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，整體而言秋高氣爽相當舒適，北台灣也可以看見久違的陽光。
氣象局預估，下一波東北季風預計下週一報到，屆時北台灣又會轉涼，且北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨，至於中南部地區影響不大，仍維持多雲到晴的好天氣。