G7外長提及台海！中外交部怒批冷戰思維 要求別干涉內政
七大工業國集團（G7）成員國外長在德國明斯特（Muenster）發表公報，重申台灣海峽和平穩定的重要性後，又提到關切新疆、西藏人權及香港自治持續受侵蝕的問題，連續遭挑動敏感神經的中國也透過外交部發言人趙立堅表示強烈不滿，他先是批評G7固守冷戰思維與意識形態偏見，又稱堅決反對七國集團干涉中國內政。
中國外交部發言人趙立堅今（7）在記者會上回應G7外長的聯合聲明，他指出中國是踐行《聯合國憲章》的表率，踐行了真正的多邊主義，一貫致力於推動國際社會共同應對全球性挑戰，致力於推動構建人類命運共同體；而中方在涉港、涉疆、涉台等問題一向立場明確，「七國集團外長的聲明無視中方嚴正立場和客觀事實，粗暴干涉中國內政，惡意污衊抹黑中國。中方對此表示強烈不滿，堅決反對。」
趙立堅表示，他敦促七國集團別再固守冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉別國內政，停止重複謊言謬論，停止挑動地區矛盾製造陣營對立，為全球合作創造有利條件。
這份由G7成員國外長聯合的聲明中列出了11點關注事項，重申台海和平與穩定重要性，呼籲和平解決兩岸問題，並表示G7針對台灣問題的基本立場並沒有改變，包括「一個中國」政策，但也提醒中國必須遵循《聯合國憲章》中和平解決爭端原則，強烈反對以武力或威脅，片面改變現狀，並指出中國8月於台灣附近舉行大規模軍事演習後，各成員國仍「非常關切東海和南海內部及周圍情勢」。