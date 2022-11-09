專訪／樋熥支付進軍台灣　整合線上線下、解決企業痛點

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其中BBPOS為美國7-11特別研發電子支付終端機，其功能包括信用卡收款、存庫管理及店鋪物聯網（IOT）管理，美國7-11及Stripe管理層表示，市場上暫時沒有其他電子支付終端機供應商能提供類似產品。透過BBPOS集團其中一個股東，台灣投資方Asymmetry Alliance的協作下，全美最大獨角獸公司Stripe於 2022年3月收購BBPOS集團，樋熥支付（BBMSL）則獨立發展。
樋熥支付於2017年在香港成立，以支付科技為業務重心，在線上線下整合各式付款方式包括Visa、Mastercard、銀聯、支付寶、微信支付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等，合作的終端市場品牌商超過1萬個。提供一站式付款系統整合、交易、收款管理、結算、中小企貸款等金融配套服務，協助客戶提升營運效率、節省成本與增加營業額
樋熥支付CEO余孟滔指出，公司與世界最大的收單行Worldpay合作發展線上電子支付服務，也與通聯支付及香港創興銀行合作，發展線下收單業務。不只MPOS設備符合最高標準，所有電子支付技術均通過 PCI DSS 認證，在KYC（實名認證）部分也是銀行等級的，以確保在任何環境下都能安全管理與交易。去（2021）年樋熥支付交易總額超過港幣48億元（約合新台幣196億元），預計今（2022）年可達港幣70億元（約合新台幣286億元）以上。
余孟滔表示，樋熥支付目前業務重心在香港，但計劃自今年陸續開始，將支付科技系統帶到台灣、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及越南等東南亞國家，希望解決中小企業線上線下收款與管理的痛點，也能協助客戶走出國際、拓展商機，不再為金流而傷腦筋，幫助客戶在電子支付年代雙管齊下發展生意。