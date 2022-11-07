BLACKPINK高雄演唱會「最貴8800元」！票價座位一次看
韓國人氣女團「BLACKPINK」，將在明年3月18日來台演出，地點選在高雄國家體育場，繼先前公布購票日期和模式後，主辦單位「Live Nation Taiwan理想國」今（7）日也正式公布票價，最貴為BORN PINK座位特區，要價8800元，最便宜的看台座位區則要2300元。
韓團「BLACKPINK」近期展開世界巡迴演唱會《BORN PINK》，也確定明年3月18日，在高雄國家體育場（世運主場館）熱情嗨唱。而此次票價區域分別為BORN PINK座位特區NT$8,800 （票價含Sound Check粉絲福利）； VIP座位特區6,800元；平面座位特區5,800、4,800元；平面搖滾站區3,800元； 看台座位區5,800元、 4,800元、3,800元、3,300元、2,800元、2,300元。
主辦單位也特別提醒，座位區皆為劃位座席，請依票面座位號入座，搖滾站區票面有序號，請依票面序號整隊入場。人身安全起見，孕婦及身高未滿110公分或未滿7歲孩童，請勿購買搖滾站區票券，主辦方將有權謝絕入場，演出前5日始開放取票。
由於先前曝光「BLACKPINK」來台演出的時間後，高雄周邊旅遊業竟出現被訂光的狀況，也有人認為門票費用、交通、食宿等方面，加起來花費至少上看萬元，以及BLACKPINK在美國站的演出飽受批評，種種原因都成為不少歌迷的考量，相關話題掀起網路熱議。（編輯：詹鎰睿）