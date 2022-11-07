陳其邁首場市場拜票展現高人氣　天天新市場攤販高喊凍蒜

選戰進入倒數關頭，高雄市長陳其邁全面啟動陸戰模式！繼今（ 7 ）日上午率議員站路口向民眾拜票後，傍晚又在黨籍立委李昆澤的陪同下，帶著黨籍議員候選人們到三民區明誠路上的天天新黃昏市場掃街拜票。所到之處受到民眾熱烈歡迎，攤商和民眾不只搶著要和市長合影，也有熱情攤商送上大蒜、菜頭等預祝陳其邁連任成功。

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▲陳其邁帶著黨籍議員候選人們到三民區明誠路上的天天新黃昏市場掃街拜票。所到之處受到民眾熱烈歡迎，攤商和民眾不只搶著要和市長合影。（圖／翻攝畫面）

傍晚的天天新黃昏市場，擠滿採購、吃飯的民眾，陳其邁偕市議員何權峰、康裕成、鄭孟洳等一同拜票一現身，立刻引來民眾驚呼，不少人更主動上前和市長自拍留念！也有熱情攤商揮舞著陳其邁的 4 號扇子，高喊陳其邁凍蒜、議員全壘打，也有攤商當場送上白蘿蔔及蒜，象徵好彩頭。

▲熱情攤商揮舞著陳其邁的4號扇子，高喊陳其邁凍蒜、議員全壘打。（圖／翻攝畫面）

市場拜票的現場宛如粉絲見面會。陳其邁不只親切問候攤商、長輩，關心生意狀況，也彎下腰和小小粉絲擊掌致意。對於支持者的合照要求和互動全都來者不拒，展現超高人氣。

▲陳其邁對於支持者的合照要求和互動全都來者不拒，展現超高人氣。（圖／翻攝畫面）

在市場掃街一個小時，陳其邁緊握每位民眾握手、彎腰向攤商鞠躬，懇託票投四號，讓他繼續為高雄打拚，也全力替黨籍議員拉票喊話，希望民眾大力支持民進黨提名的優秀人選，讓議會順利過半！