搶救左楠最關鍵一席　立法委員劉世芳陪同黃偵琳徒步掃街

民進黨提名左營楠梓市議員候選人黃偵琳今 (7) 日在立法委員劉世芳陪同下，從黃昏時分開始在左營區新上里徒步掃街，一步一腳印拜託選民支持。黃偵琳表示，在選戰倒數第十九天，正式進入一字頭，是最後衝刺階段，希望靠著一步一腳印，爭取最多選民的支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃偵琳競選總部就位在新上里，因此選擇新上里做為選戰的起跑點，代表為民服務、為故鄉打拼的參選初衷，加上新上里是高雄市人口數第四多的里，也是左營的第三大里，有近三萬名的市民朋友。黃偵琳特別感謝立委劉世芳不僅全程步行，還親自拿著麥克風，挨家挨戶向選民推薦，一步一步走，一雙手一雙手握，她很感謝也很感動。

黃偵琳也透露知道自己的選情要更努力，因為抽到十七號，有一起的諧音，不僅有劉世芳委員陪同一起掃街，同一時間也請團隊一起在路口向市民朋友拜託，把握時間，做最後衝刺。