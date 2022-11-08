樓下洗髮、樓上洗錢　雄警攻堅破獲博弈洗錢集團

洗錢集團為了躲避警方追緝，竟藏身在洗髮院樓上，並以掩飾多人進出的可疑跡象，高雄市警方獲報後蒐證多時，一舉破獲藏匿在洗髮院樓上的博弈洗錢集團，該集團協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，進而從中抽成牟利，初步估計該集團短短半個月內經手金額已逾越南盾 2,770 億 4,720 萬餘元，換算新臺幣逾 3 億元。

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▲警方隨即當場逮捕以呂姓犯嫌為首的14名水房成員，全案以違反刑法賭博罪、洗錢防制法、銀行法移地檢署偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）

警方隨即當場逮捕以呂姓犯嫌為首的 14 名水房成員，現場查扣電腦主機 9 組、手機 34 支、監視器及網路設備 1 批、帳戶凍結資料 1 批、現金 1 萬餘元等犯罪所得及證物，全案以違反刑法賭博罪、洗錢防制法、銀行法移地檢署偵辦。

▲現場查扣電腦主機9組、手機34支、監視器及網路設備1批、帳戶凍結資料1批、現金1萬餘元等犯罪所得及證物。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市政府警察局刑事警察大隊接獲線報，在高雄市區有犯罪集團招攬數名青年從事線上支付平台洗錢匯兌等不法行為情資，遂會同刑大科技犯罪偵查隊、新興分局、保大特勤中隊等單位共組專案小組，並報請高雄地方檢察署許檢察官紘彬指揮偵辦。

▲科偵隊長林建均表示，該集團更以虛擬貨幣層層轉帳來躲避查緝，進而從中抽成牟利，初步估計短短半個月內經手金額已逾越南盾2,770億4,720萬餘元，換算新臺幣逾3億元。（圖／記者郭凱杰翻攝）

科偵隊長林建均表示 ， 查該集團為分散遭警方查緝風險，以承租店面樓上作為掩護，再以高薪、工作輕鬆為誘因，在網路招募相關共犯成員，分為 2 班制輪番運作；更透過電腦及手機，以自動化程式輔助作業流程，除節省人力負擔及開銷外，更可以降低出入成員數量以避免遭檢舉。

林建均指出 ， 該集團更以虛擬貨幣層層轉帳來躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，進而從中抽成牟利，初步估計該集團短短半個月內經手金額已逾越南盾 2,770 億 4,720 萬餘元，換算新臺幣逾 3 億元。