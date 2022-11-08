女神給資深男星戴綠帽！光明正大在《便利店》和路人壞壞
日本電影《通往異世界的便利店》由日本鬼才導演三木聰自編自導，找來成田凌、前AKB48「超級王牌」前田敦子、六角精兒演出，聯手打造超乎想像的瘋狂異世界。六角精兒在片中飾演慘遭前田敦子和成田凌戴綠帽的丈夫兼便利店老闆，對於這段三角關係，導演三木聰表示：「這可說是本片最大亮點，我想打造一段扭曲、不對等的三角關係，成田凌、前田敦子、六角精兒三位的互動相當成功將這種怪異關係呈現出來！」
三木聰將電影故事背景設定在一間位於異世界，什麼都可以買到的便利商店。成田凌被問到假如有這一間便利商店，會希望買到什麼？成田凌認真表示：「現在最想要的應該是休息吧！想去某個地方讓自己恢復活力，不一定要出國，在國內爬爬山或到海邊走走都可以。」
剛滿60歲的六角精兒，對於此次與兩位年輕演員大搞三角戀，他笑稱雖然片中三人的關係很怪異，但私底下的相處卻相當融洽，絲毫感受不到年齡造成的代溝，「通常有些演員拍完自己的部分就會先離開，但我和前田小姐空檔時間都會一起留在現場聊天，此外，成田凌先生也非常健談、率真！能跟資深演員這樣交流是我年輕時做不到的事情啊！」
《通往異世界的便利店》講述電影編劇加藤（成田凌 飾）事業面臨瓶頸，人生陷入低潮，交出去的劇本以及創作點子總是得不到片方認可，被打槍是家常便飯。生活如一灘爛泥的他，某天出門為女友的愛犬買罐頭時，偶然發現便利商店的冷藏櫃竟是通往異世界的入口。加藤來到冷藏櫃的後面，便進入一間「異世界便利店」，便利店老闆是一名喜愛交響樂的怪人，店員惠子則是美女人妻（前田敦子 飾），兩人的邂逅與激情讓加藤再次文思泉湧，創作靈感大爆發。當惠子開始慫恿加藤一起為愛遠走高飛時，加藤漸漸發覺事情走向有些不對勁。電影11月25日在台上映。