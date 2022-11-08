▲ 中興電工 iCharging 與 LINE Bank 合作推優購方案，最高享 11 % 點數回饋

中興電工iCharging與俥酷iParking共同攜手LINE Bank，提供更多元且便捷的充電入口服務。即日起透過LINE Bank App「快點生活圈」至全省iCharging充電站啟動充電服務， LINE Bank用戶可享有完整的充電生活圈智慧服務，如:無感進出停車場、車牌自動辨識、免下車完成停車費支付、掃碼充電以及充電費自動扣繳等，高效率的停車以及充電服務為繁忙的車主省下不少時間。
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瞄準擁有台灣充電及停車最大數據量的中興電工iCharging以及俥酷iParking，LINE Bank期望透過此次合作，共同打造充電服務網路。「停車即充電」是iCharging一直以來強調的建站概念，並在台灣也是唯一的實踐者，完整整合了「停車」與「充電」所需的行為流程於App上，實際上這是一個複雜且龐大的工程，以往只有iParking App能夠提供這樣的智慧服務，現在使用LINE Bank App也可以獲得同樣的「停車即充電」智能便捷。用戶僅需在 Line Bank App上完成iParking車牌綁定至全台150站停車場與30座CCS1、CCS2 DC直流快充站，即可感受無感支付帶來的便利性，並可直接利用單一App完成掃碼啟動充電，完成充電後於App按下停止充電，系統自動扣款並且收到LINE通知，車主能夠迅速即時掌握充電紀錄及付款資訊。