賴瑞隆、黃彥毓合體拜票 賴瑞隆呼籲搶救當選邊緣黃彥毓
高雄市前鎮、小港市議員候選人黃彥毓，今(8）日在立委賴瑞隆陪同下，展開前鎮、小港車隊大掃街，師兄弟同心拜票，兩人共同向市民朋友比出10號手勢，拜託大家以行動支持10號黃彥毓。賴瑞隆強調，前鎮小港17搶8席，選情激烈！黃彥毓在當選邊緣，拜託大家一定要出來投票、集中選票、不要分票，票投10號黃彥毓，讓黃彥毓順利當選。
賴瑞隆表示，黃彥毓是陳菊花媽市府團隊的優秀幕僚，積極主動、耐磨耐操。十多年來在勞工局、經發局、水利局、工務局、市長室等局處歷練，累積專業幕僚經驗。此外，也擔任過民進黨高雄市黨部主委，並到中央經濟部服務。賴瑞隆也說，黃彥毓是民主運動第二代，從小跟隨父親四處演講、發傳單，品格操守絕對禁得起考驗，繼續為下一代打造更好的台灣，爭取高雄轉型建設發展。
黃彥毓表示，高雄轉型建設發展，勢必需要中央地方共同合作，包含亞洲新灣區2.0計畫、捷運黃線及紅線延伸、高雄國際機場周邊整體交通計畫、前鎮漁港招商升級、大林蒲遷村、設置寵物共融公園及高雄首座天文館、爭取國中小教育資源及設備改善等。未來將和立委賴瑞隆、市長陳其邁，中央地方連線合作，加速前鎮小港發展。
黃彥毓強調，選戰倒數18天，會繼續一步一腳印爭取大家認同，掃街過程遇到許多熱情市民鼓勵支持，有信心贏得最後勝利。新人第一次參選，難免緊張，但最後要加緊衝刺，用雙腳走遍前鎮小港97里，緊握每一雙手。最後則拜託前鎮小港鄉親，11/26前鎮小港議員票投登記第10號，黃彥毓 我願意。並說當選後將「馬上上手、馬上服務、沒有蜜月期」。