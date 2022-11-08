賴瑞隆、黃彥毓合體拜票　賴瑞隆呼籲搶救當選邊緣黃彥毓

高雄市前鎮、小港市議員候選人黃彥毓，今 (8 ）日在立委賴瑞隆陪同下，展開前鎮、小港車隊大掃街，師兄弟同心拜票，兩人共同向市民朋友比出 10 號手勢，拜託大家以行動支持 10 號黃彥毓。賴瑞隆強調，前鎮小港 17 搶 8 席，選情激烈！黃彥毓在當選邊緣，拜託大家一定要出來投票、集中選票、不要分票，票投 10 號黃彥毓，讓黃彥毓順利當選。

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▲前鎮、小港市議員候選人黃彥毓，今天在立委賴瑞隆陪同下，展開前鎮、小港車隊大掃街，師兄弟同心拜票展現好感情。（圖／記者郭凱杰翻攝）

賴瑞隆表示，黃彥毓是陳菊花媽市府團隊的優秀幕僚，積極主動、耐磨耐操。十多年來在勞工局、經發局、水利局、工務局、市長室等局處歷練，累積專業幕僚經驗。此外，也擔任過民進黨高雄市黨部主委，並到中央經濟部服務。賴瑞隆也說，黃彥毓是民主運動第二代，從小跟隨父親四處演講、發傳單，品格操守絕對禁得起考驗，繼續為下一代打造更好的台灣，爭取高雄轉型建設發展。

黃彥毓表示，高雄轉型建設發展，勢必需要中央地方共同合作，包含亞洲新灣區 2.0 計畫、捷運黃線及紅線延伸、高雄國際機場周邊整體交通計畫、前鎮漁港招商升級、大林蒲遷村、設置寵物共融公園及高雄首座天文館、爭取國中小教育資源及設備改善等。未來將和立委賴瑞隆、市長陳其邁，中央地方連線合作，加速前鎮小港發展。