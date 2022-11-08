蝦皮購物「11.11最強購物節」卡厲害！最高43%蝦幣回饋

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」祭業界最高信用卡25%回饋，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡回饋最高43%蝦幣回饋。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「11.11最強購物節」祭業界最高信用卡25%回饋，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡回饋最高43%蝦幣回饋。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-11-08 19:07:20

蝦皮購物「11.11最強購物節」優惠倒數3天！在「0元起免運券」、「商城85折券」及「抽1年搭機免運」三大優惠助攻下，用戶進站人次不斷成長！據金管會觀察，今年前8月的信用卡簽帳金額高達新台幣2兆2559億元，年增11.54%，8月刷卡額亦達3038億元。蝦皮購物為搶攻購物節刷卡商機，攜手國泰世華、元大、玉山、兆豐等近30家銀行，在雙11檔期間祭出全銀行最高25%刷卡金回饋，刷不僅可享高達30%蝦幣回饋，搭配13%蝦幣回饋券使用國泰世華蝦皮購物聯名卡，最高上看43%的回饋，讓用戶荷包大補血，放肆搶優惠！

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一年一度的蝦皮購物「11.11最強購物節」攜手Dyson、Dr.WU、3CE等知名品牌祭出最低3折優惠， 11/11當天不限金額下單並選擇超商取貨，加碼再送免費精選咖啡，要讓用戶買越多、省越多！不只讓你輕鬆帶回夢幻逸品，蝦皮購物還要帶你幸福飛上天，11/10直播日下單就抽泰國來回機票，豪灑限定1折券、0元起免運券等眾多寵粉直播限定優惠券，邀你購物免運、出國也免運！

雙11夯品下殺千元有找！再祭業界最高回饋

蝦皮購物「11.11最強購物節」正式活動即將來臨，為炒熱站上買氣，New Balance、Dr.WU、3CE等百大知名品牌，天天下殺千元有找！好穿又好搭的，下殺1111元New Balance 復古鞋；adidas Ultraboost DNA Guard 跑鞋，11/8下單只要2959元，直接現省3000元；口碑好評不斷的Dr.Douxi 杏仁酸精華液，有效輕鬆掃除老廢角質，最低300元即可入手，讓小資女輕鬆保養無負擔；家家必備的清潔幫手，肉眼看不見的微塵也能幫你有效打擊，Dyson V12 Absolute Extra 輕量吸塵器，擊退秋冬換季過敏，優惠價19900元； 長效保濕不間斷的DR.WU 玻尿酸保濕精華化妝水、持色不卡粉的3CE 九色紛呈眼影盤，則通通千元有找！

站上人氣商品優惠不間斷外，「11.11最強購物節」信用卡回饋也超狂！刷國泰世華蝦皮購物聯名卡11/11當天除了最高享30%蝦幣回饋外，搭配加碼的13%蝦幣回饋券，最高可帶走11180蝦幣！元大、玉山、兆豐、中國信託等近30家銀行則祭最高25%的刷卡回饋金，致力打造最強回饋盛宴！

優惠一：國泰世華蝦皮購物聯名卡祭業界最高43%蝦幣回饋，消費滿26000元領券加登錄可享11180蝦幣回饋！

優惠二：元大、玉山、兆豐、中國信託等近30家銀行祭最高25%回饋，最高可享25000刷卡金！

優惠三：11/11不限金額下單再選超商取貨，超商暖冬熱飲大方送！

蝦皮購物「11.11最強購物節」　 看好直播五倍買氣！

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