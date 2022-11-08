蝦皮購物「11.11最強購物節」卡厲害！最高43%蝦幣回饋

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙11夯品下殺千元有找！再祭業界最高回饋
蝦皮購物「11.11最強購物節」正式活動即將來臨，為炒熱站上買氣，New Balance、Dr.WU、3CE等百大知名品牌，天天下殺千元有找！好穿又好搭的，下殺1111元New Balance 復古鞋；adidas Ultraboost DNA Guard 跑鞋，11/8下單只要2959元，直接現省3000元；口碑好評不斷的Dr.Douxi 杏仁酸精華液，有效輕鬆掃除老廢角質，最低300元即可入手，讓小資女輕鬆保養無負擔；家家必備的清潔幫手，肉眼看不見的微塵也能幫你有效打擊，Dyson V12 Absolute Extra 輕量吸塵器，擊退秋冬換季過敏，優惠價19900元； 長效保濕不間斷的DR.WU 玻尿酸保濕精華化妝水、持色不卡粉的3CE 九色紛呈眼影盤，則通通千元有找！
站上人氣商品優惠不間斷外，「11.11最強購物節」信用卡回饋也超狂！刷國泰世華蝦皮購物聯名卡11/11當天除了最高享30%蝦幣回饋外，搭配加碼的13%蝦幣回饋券，最高可帶走11180蝦幣！元大、玉山、兆豐、中國信託等近30家銀行則祭最高25%的刷卡回饋金，致力打造最強回饋盛宴！
優惠一：國泰世華蝦皮購物聯名卡祭業界最高43%蝦幣回饋，消費滿26000元領券加登錄可享11180蝦幣回饋！
優惠二：元大、玉山、兆豐、中國信託等近30家銀行祭最高25%回饋，最高可享25000刷卡金！
優惠三：11/11不限金額下單再選超商取貨，超商暖冬熱飲大方送！