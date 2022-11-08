明桃園以南陽光露臉！北台灣雨還要下2天 宜蘭嚴防豪雨
東北季風減弱，台灣今（8）日各地氣溫體感也較為舒適，不過北台灣水氣仍多，尤其受到「華南雲雨區」東移影響，東北部尤其宜蘭地區都有局部較大的雨勢出現，中央氣象局表示，明（9）日全台的天氣型態和今日類似，迎風面的基隆北海岸、東北部地區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，大台北、花東地區和西半部山區偶有局部短暫雨，桃園以南地區大多維持多雲到晴，直到下週日（11/13）晚上開始，東北季風再度增強，不只氣溫會再下降，整體雨區也會擴大，民眾可以好好把握本週較穩定的天氣，並隨時留意最新天氣動態。
中央氣象局預報員趙紘表示，受到華南雲雨區影響，北部、東北部地區易有短延時強降雨，氣象局也持續針對宜蘭縣發布豪雨特報，基隆北海岸、新北市山區則發布大雨特報；趙紘解釋，華南雲雨區簡單來說就是一個「中低層的水氣」，雲層高度約落在1.5~3公里左右，有別於夏季常見的對流雨，雲層相當厚，華南雲雨區屬於「層狀性降雨」，範圍比較局部、強度也較小，比較常在春天出現，過去在秋冬較少發生，而此次和東北風一起影響，北台灣的水氣也較多，尤其宜蘭地區，但華南雲雨區已漸漸遠離，只剩明後兩天會影響台灣。
溫度部分，今日最高溫出現在高雄的攝氏31.5度，台灣本島平地最低溫則是花連鯉魚潭測站的攝氏19度，趙紘表示，由於東北季風減弱，明日高溫分佈上，北台灣和中部地區約在攝氏29度左右，南部地區可達攝氏30度，東部地區攝氏28度；低溫則是北台灣和中部地區攝氏20度、南部地區攝氏22度，東部攝氏21度，整體來說較為溫暖。
氣象局表示，今日開始至下週日氣溫緩步回升，整體而言都溫暖偏熱，不過日夜溫差稍大，早出晚歸的民眾要留意保暖，趙紘提醒，下一波東北季風增強的時間預計在下週日晚上，屆時氣溫會明顯下降，尤其高溫可能驟降許多，降雨區域除了東北部外，預計桃園以北、東半部地區也會較為明顯，不過雨勢的強度還有待觀察，請民眾持續關注最新動態。