史上最大宗！貨櫃走私456公斤大麻　警當場逮5人送辦

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黃明昭致詞時說，自己從事刑警工作很長時間，了解前線緝毒同仁辛苦，非常感謝前線查案的員警及夥伴，這次查緝的史上最大宗貨櫃走私大麻案，是相關機關共同合作發揮團隊精神，警政署會持續掃黑及打擊詐騙集團。
警政署表示，保安警察第三總隊主責貨櫃安檢工作，第一大隊日前透過大數據，分析及清查上萬筆進口貨櫃資料，並在今年1月間發現，27歲姚姓男子開設公司進口來台的貨物有異，布線查緝，並與關務署基隆關等單位組專案小組查緝。
警方查出，姚姓男子買下位於新北市新莊區1家販售機上盒的公司，卻在今年3月、4月，分別從加拿大進口木屑粒來台，因進口貨品與姚男持有的公司販售物品無關，研判有異，進行跟監、埋伏。
警方趁姚姓男子赴新北市八里區的台北港領貨時，當場抓人，並搜出藏在貨櫃內的409包大麻，總重共456公斤，初估市價約新台幣7億元。
專案小組事後經6個月溯源追查，循線逮捕有北聯幫背景的47歲陳姓男子等4人到案，並發現，陳姓男子與1名48歲加拿大籍台裔林姓男子是兒時玩伴，主嫌林男事後返回加拿大，從中先在當地購買大麻，再由陳男等人謊報品項，把大麻藏貨櫃進口來台。
警方詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌把陳姓男子等5人送辦，並針對林姓主嫌發布通緝。（編輯：張銘坤）1111108