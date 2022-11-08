周揚青喇舌戀情見光死？小鮮肉男星「手寫告別信」道歉了
34歲中國網紅周揚青，自從與羅志祥分手後，人氣暴漲，一舉一動都吸引外界關注。但在日前，周揚青就被媒體拍到和偶像男團成員偷偷交往，而且還在公園激情熱吻，怎料，男方7日就PO出一張道歉手寫信，不僅斷送演藝生涯，戀情似乎也就此告吹，掀起熱議。
據悉，周揚青於上個月就傳出新戀情，而對象正是小她10歲的男團「IXFORM」成員段星星，但當時男方經紀人則回應，「僅是朋友」，低調否認緋聞。結果小倆口30日卻被媒體拍到，躲在公園裡約會，擁抱熱吻，另外，周揚青似乎也在社群媒體上霸氣護愛，引發外界關注。
沒想到事情才過一個禮拜，段星星7日就在微博貼出長長的道歉手寫信，並宣稱要和大家告別，其中，他還特別提到，「我在處理近期工作和個人生活問題上的失職，讓許多支持我的粉絲、朋友失望，因此想向大家致歉，以後將以事業為生活重心。希望在未來的某天，能成為更好的自己。」疑似因為姊弟戀曝光，快讓他賠上演藝生涯。
貼文曝光後，大多粉絲竟完全不買單，紛紛痛批，「請你正面回應你的緋聞」、「好，就到這裡，珍重」、「本來想了好多罵你的話，但是說不出來了」、「但是有點晚了，畢業順利，我們和你都和這過去的一年多說再見，後續的路請自己走吧！珍重」、「教我如何跟富婆戀愛。」（編輯：詹鎰睿）