【試駕】以簡御凡，全新Ranger Rover再續傳奇之路

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全新世代Ranger Rover就是個最貼切的例子，確實這車身價不凡，始自587萬元起的門檻，無論選擇何車型絕對都是富貴人家專屬權利，但筆者更在乎的是呈現在設計、鋪陳、格局與氛圍，是否依舊保有Ranger Rover車系一慣優雅細緻但卻自成一格的卓絕，而這，正是這款向來被號稱「越野車界Rolls-Royce」的強項，於我看，甚且不輸真有飛天女神立標的Cullinan。
是不是太過譽？這得端看從哪個面向欣賞領略全新Ranger Rover造車工藝，由外而內，其實當你佇立車旁，偌大的車格與身形尺碼便能略知一二，5,252mm的車長已經夠震撼了，要知道SUV的雙廂架構只會讓車身看來更驚天動地，但2,048mm的車寬以及1,870mm的車高卻讓整輛車看來彷彿城牆般高聳且健壯，但設計團隊卻反向操作以品牌原本即相當擅長的簡潔線條勾勒鈑件輪廓，簡單說，就像是將歷代Ranger Rover種種外觀特色與設計元素保留意象後，再以最簡單的筆觸形塑優雅風采，像是車側門前原本的直列散熱孔，便以類金屬飾板呈現概念，而方整大氣的頭燈與水箱護罩，則以幾乎全平面的手法貼合於車頭，加總起來，便成眼前既豪奢也內斂，將看似天秤兩端的豪邁與優雅一次兼容的全新Ranger Rover。
座艙內又是一場精彩的演出，說真的，以Land Rover當然更包含旗艦車系Ranger Rover的設計風格，透過平直線條與大型化平面堆疊而成的座艙場域，要突顯用料質感實屬不易，但全新Ranger Rover透過精挑細選的用料與紮實的作工，照樣呈現位居LSUV頂峰旗艦該有的樣態，更值得嘉許的，在於並未因現下流行的數位化科技潮流而改變了這個越野王者品牌的型格，你當然還是看得見13.7吋數位儀錶與13.1吋Pivi Pro中央觸控螢幕，但它們卻以更低調的設計隱身車室之中，突顯溫潤細緻的木料與皮革做主角，當然寬裕的車體自帶充裕空間，以今天我們試駕的Ranger Rover P400 HSE 7-Seat LWB來說，儘管座艙擺入七人乘坐機能，但受惠於長軸版本的3,197mm闊綽軸距，無論身處第一、二或首度出現於Ranger Rover上頭的第三排座椅依舊輕鬆寫意，更別說是細數不盡的舒適化配置了，無時無刻再三強調著其至尊旗艦身份，要真想完全摸透車上一切享受配置，建議走趟Land Rover展示中心，便能知道什麼是最高級別的奢華，而英國人造出的駕乘氛圍，又為何如此被專業汽車媒體推崇備至。
但不管車室如何討人喜愛，遇上這麼龐大量級的LSUV，你不免擔心上路後是否會有搖頭晃腦或尾大不甩的窒礙，我敢拍胸脯打包票，起碼這樣的疑慮在全新Ranger Rover上是絕對不存在，怎麼辦到的？在輕量化車體鼎力協助下重量依舊堂堂突破兩噸半耶(P400 HSE 7-Seat LWB)，關於這點，或許得由兩個面向說起，其ㄧ是英國人向來擅長調校大車的動態與操控，這與他們骨子裡既愛排場又瘋賽車的血統至關重大；其二則是種種嶄新科技的鼎力相助，像是全車系標配的EAS電子氣壓式懸吊系統協同設定得宜的前雙A臂/後五連桿，便讓全新Ranger Rover在低速時如履平地而在彎中卻又安定且犀利，而建築在MLA-Flex全新平台剛性進化50%的車體結構，更讓整輛車有了堅實的倚恃，於是乎無論馳騁在東海岸特有的平直鄉道上，或是彎上山邊體驗狹小陡急山路所帶來的感官刺激，這輛車都能為駕駛者與乘客帶來從容自若的神態，面對彎道你無需擔心需降低太多車速才能安全過關，彎內側傾與回正效率以此量級LSUV來看也絕對名列前茅，更重要的是一般走停移動，還保有彷彿魔毯般的絕佳舒適性，爛路撫平能力甚且令人聯想起才剛提及的Cullinan，這麼說，你大概就能理解這車阻絕震動的能力與靜肅性究竟高竿到什麼層級了吧？
然後動力部分全車系除了標準軸距SWB有3.0升直列6缸D350柴油渦輪增壓引擎可選，其餘車款無論軸距皆以同一套3.0升直列6缸渦輪增壓汽油引擎擔負起推送車身前進的工作，無論汽柴油版本都具備48V輕油電系統與8速手自排變速系統，由此而來柴油引擎可輸出350ps/71.4kg-m動能，而汽油單元則有400ps/56.1kg-m的能耐，若以今天試駕的P400 HSE 7-Seat LWB來看，雖然身負龐大量體及七張座椅，但0-100km/h加速成績依舊僅僅6.1秒即可輕鬆完成，有趣的是憑藉品牌旗艦定位，一如咱們印象中的那些英系層峰房車或超級LSUV，在淺油門時全新Ranger Rover並不會一下就帶來如何波濤洶湧的力道，而是以不疾不徐的態勢漸漸帶出速度，除非你就是大腳油門確實告知這輛車想要衝刺的欲望，那麼此刻方得以享用劇力萬鈞的加速快感，這樣的反應並非過往我們所謂渦輪遲滯般不得已的物理限制，反倒更像工程團隊刻意為之的調校與設定，畢竟當你開上這麼輛價格不菲而且雍容大度的LSUV，更多時候車主只希望展現的是舒適寫意與氣質獨具，這時誰沒事老想著想逞兇鬥狠制霸街頭？
也正因如此鮮明層峰旗艦調性，在一整天試駕後，我更願意相信全新Ranger Rover是一款無論前座或後座買家都能完整被滿足的豪車，試想日常往返公司有司機代勞，身處後座不僅極度舒適且呵護備至(全新Ranger Rover甚且也有四人座車型供後座買家選擇)，一到假日想要自己兜風或載上家人遊山玩水，卻也能夠開得輕鬆自在如魚得水，與此同時還能享有與其他黑頭車截然不同的品味與氣質，就連三代同堂七人座需求也能夠完整滿足之，再加上得以上山下海不容質疑的越野實力，除了羞澀阮囊，我真找不出不收輛Ranger Rover入庫的理由了。