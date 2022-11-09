▲ Kymco 於米蘭機車展發表高性能純電陣列，同時協助義大利老牌 MV Agusta 重生！

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以純電競技、日常生活自居｜SuperNEX & RevoNEX
雖說都是以高性能為主大，但 Kymco 還是賦予了 SuperNEX、以及 RevoNEX 不同的身份與任務，前者是以高性能純電超跑而生，較適用於競技活動，後者則以高性能純電街車自居，較適合自用。但無論如何，兩者都有著極其誇張的蜂巢式設計，單就外觀而言相當具有未來感，與 2018、2019 年時所亮相的模樣稍有不同。根據官方論述，企業希望這兩款產品能夠保有以往變速、聲浪、體感等訴求，讓這些作品縱使進入純電世代，仍舊維持一定駕馭樂趣。
意外中的驚喜｜MV Agusta 以 Ionex 平台重生
MV Agusta 算是雙輪工業的早期開拓者，於 1945 年以二行程機車發跡，也曾經與 Mercedes-AMG 共同持股，並且持續投入各項賽事。或許是因應電氣化的不可逆趨勢而需要尋求外在市場協助，便延伸至我們今天所看到與 Kymco 展開合作的結果，甚至這次記者會，MV Agusta 現任 CEO Timur Sardarov 也與 Kmyco 現任 CEO 柯勝峯同台發表 Ampelio，間接證明兩間雙輪巨頭其實早已在洽談合作。
而現場所發表的 Ampelio，一如前述，是採用 Kymco Ionex 平台所發展而來的作品；設計靈感源自於 1950 年代，由 MV Agusta 所產製的 CGT 與 Ovunque，故本車擁有相當復古可愛的造型設計，用以強調現代與經典衝突的美感。雖然僅處於概念階段，但可想而知雙方往後將基於模組化的概念上會有更多合作。