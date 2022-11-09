考驗是否真鐵粉，Honda Civic e:HEV與Mazda 3 e-Skyactiv X Edition紙上前哨戰
日前Honda Taiwan宣布將於2023年導入Civic e:HEV，對本田迷來說絕對是一大喜訊，但先別高興太早，Civic e:HEV售價勢必會突破百萬關卡，屆時也考驗著喜美鐵粉的忠誠度，然而除售價車型設定也與Mazda 3 e-Skyactiv X Edition都屬同一級距對手，因此在登台前先檢視兩車基本規格。
日前Honda Taiwan帶來天大喜訊，就於將於2023年第一季末與第二季時導入Civic e:HEV，擁有電驅雙動能系統的Civic e:HEV，在進口身分、技術、國外車價與定價策略等多項因素下，屆時導入國內售價勢必突破百萬關卡，甚至有可能還會超過120萬元，成為網友口中的百萬喜美，此價格也與以往國產Civic有著不小差距，而這也考驗著喜美鐵粉的忠誠度。然而不僅Civic e:HEV，於今年初導入的Mazda 3 e-Skyactiv X Edition，雖擁有獨步全球的SPCCI（Spark Controlled Compression Ignition火花壓燃控制點火），但122.8萬元的售價也面臨著相同考驗。
不論價格與身分和產品定位，Civic e:HEV與Mazda 3 e-Skyactiv X Edition都是市場直接競爭對手，因此在Civic e:HEV導入前先和Mazda 3 e-Skyactiv X Edition進行簡單規格比較。
首先車身尺碼方面Civic e:HEV為4,550mm×1,800mm×1,408mm，軸距2,735mm，Mazda 3 e-Skyactiv X Edition則為4,460mm×1,795mm×1,435mm，軸距2,725mm，置物空間部分Civic e:HEV以404公升較Mazda 3 e-Skyactiv X Edition的327公升來得稍加出色。
動力方面兩車所搭載的創新系統都有著顛覆眾人的想像，其中Civic e:HEV搭載全新開發的2.0升引擎與電動馬達組合配置，具有184hp最大馬力與32.1kgm最大扭力，及擁有41%的熱效率表現。該電油系統最大特色就是於低中速時可以純電行駛，若重踩加速或高速公路引擎則會介入，使其在WLTC測試下獲得24.2km/L油耗表現。
論引擎科技技術Mazda 3 e-Skyactiv X Edition也屬獨特，所搭載的SPCCI（Spark Controlled Compression Ignition火花壓燃控制點火）將汽油引擎成功導入柴油引擎的壓燃點火原理，創造出15:1的超高壓縮比與和稀薄燃燒的雙模式效率，另外亦搭載24V輕油電，進一步降低油耗與改善起步。而動力輸出規格Mazda 3 e-Skyactiv X Edition擁有180hp最大馬力與22.9kgm扭力峰值，及17.2km/L平均油耗。
上述僅初步簡易比較，屆時待導入後再進一步進行詳細比較，敬請期待。