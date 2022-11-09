國慶「中製無人機」在蔡英文頭上飛！邱國正：軍規禁中製

▲嘉義國慶煙火晚會遭檢舉使用中國無人機，引發國安疑慮。國防部長邱國正表示，軍規無人機，包括零件都禁止中國製造。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.09）
▲嘉義國慶煙火晚會遭檢舉使用中國無人機，引發國安疑慮。國防部長邱國正表示，軍規無人機，包括零件都禁止中國製造。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.09）

記者呂炯昌／台北報導

2022-11-09 09:57:46

國民黨立委魯明哲昨天在立院院會質詢時表示，接獲民眾檢舉今年在嘉義舉辦的國慶煙火晚會中，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但無人機隊竟全是中國高巨創新公司的產品，500、600架中國製無人機在蔡英文總統頭上飛，國安單位竟然都不知情。行政院長蘇貞昌聽聞後也震怒，下令調查。國防部長邱國正今（9）日表示，軍規無人機，包括零件都禁止中國製造。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「國軍所屬空置土地、營區、訓練場地平日巡察維護作法及未來運用規劃」，併請財政部國有財產署副署長游適銘列席，並備質詢。

邱國正會前受訪被問到國慶表演用中國無人機一事，他表示，國家編組無人機隊，有些無人機科技很進步，由經濟部統一組成，但軍方有規定，軍規無人機由中科院製作，民間可以運用的國軍也就納入，但有納入條件第一不能大陸製品，保密方式要照軍方規定，層層編組把關一切都照規定處理，再有風風雨雨都照規定，他們沒有問題。

媒體追問廠商背後的雷虎科技打算進軍國防產業，國防部與相關部會對廠商認證有無把關？邱國正表示，廠商加入第一要經過查核，查核有標準程序，他們訂的標準都很嚴謹，要跟各部會，包含安全單位討論過，國防部編組有安全人員主導查核，他不認定背後有什麼，他們會查證，查證屬實按照法規來做。

媒體問無人機零件是否也不能用中國製？邱國正表示，「這都有規定，我沒有額外的規定，它的規定很詳盡，不是我一句話改變，這不可能。」

民進黨立委羅致政質詢時關切，由於無人機展演時出現國家中山科學研究院的英文名稱「NCSIST」字樣，且有國機國造「騰雲號」圖騰，詢問廠商使用的中國製無人機技術是否有中科院參與？中科院長張忠誠答覆表示，中科院當時有委請廠商透過無人機在空中秀出中科院的字樣，但廠商所使用的無人機、技術均與中科院無關。

羅致政又問，軍方是否能保證未來所使用的無人機不會涉及中製零件與技術。張忠誠回應表示，目前國軍六型的軍規無人機均無涉中資。

▲嘉義國慶晚會煙火遭披露使用中國製無人機。（圖／力魯明哲國會辦公室提供）
▲嘉義國慶晚會煙火遭披露使用中國製無人機。（圖／魯明哲國會辦公室提供）

藍委踢爆國慶晚會無人機「竟是中國製」！蘇貞昌下令徹查

美售我MQ-9無人機　國防部：中科院研發計畫不受影響

中共無人機侵擾外離島　澎防部營長：進營區就擊落

福克50專機降桃園為配合府院輔選？ 空軍澄清非事實

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀