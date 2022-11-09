國慶「中製無人機」在蔡英文頭上飛！邱國正：軍規禁中製

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱國正會前受訪被問到國慶表演用中國無人機一事，他表示，國家編組無人機隊，有些無人機科技很進步，由經濟部統一組成，但軍方有規定，軍規無人機由中科院製作，民間可以運用的國軍也就納入，但有納入條件第一不能大陸製品，保密方式要照軍方規定，層層編組把關一切都照規定處理，再有風風雨雨都照規定，他們沒有問題。
媒體追問廠商背後的雷虎科技打算進軍國防產業，國防部與相關部會對廠商認證有無把關？邱國正表示，廠商加入第一要經過查核，查核有標準程序，他們訂的標準都很嚴謹，要跟各部會，包含安全單位討論過，國防部編組有安全人員主導查核，他不認定背後有什麼，他們會查證，查證屬實按照法規來做。
媒體問無人機零件是否也不能用中國製？邱國正表示，「這都有規定，我沒有額外的規定，它的規定很詳盡，不是我一句話改變，這不可能。」
民進黨立委羅致政質詢時關切，由於無人機展演時出現國家中山科學研究院的英文名稱「NCSIST」字樣，且有國機國造「騰雲號」圖騰，詢問廠商使用的中國製無人機技術是否有中科院參與？中科院長張忠誠答覆表示，中科院當時有委請廠商透過無人機在空中秀出中科院的字樣，但廠商所使用的無人機、技術均與中科院無關。
羅致政又問，軍方是否能保證未來所使用的無人機不會涉及中製零件與技術。張忠誠回應表示，目前國軍六型的軍規無人機均無涉中資。