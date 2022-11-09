2022台灣國際學生創意設計大賽　台藝大團隊獲年度大獎

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本大賽獎項包括由教育部補助的年度大獎1名「產品設計」、「視覺設計」及「數位動畫」三類組金獎、銀獎各1名、銅獎各3名、佳作各12名；由財團法人看見台灣基金會、財團法人溫世仁文教基金會共同贊助的國際設計組織特別獎22名，以及財團法人電路板環境公益基金會贊助的「環境永續獎」3名。
台灣學生43件得獎作品中，榮獲年度大獎的國立台灣藝術大學彭皓暘、淩豫靖、劉家姍、盧永華、楊于樺的作品「違禁品」，將可獲得獎金新台幣40萬。
國立台灣科技大學邱士軒作品「NGTF」、朝陽科技大學楊舒琪、張鈴慈、蕭綵慈、林品瑄、張宇沛作品「識野。所」（WILD VEGETABLES'）、國立台灣藝術大學鄧又瑄、張嘉珈、陳萭謙、陳祺萱、林明璇作品「這間賓館有螞蟻」（Ant Hotel）分別拿下產品設計類、視覺設計類及數位動畫類金獎。
嶺東科技大學黃毓文、黃琦涵、萬興蕙、蘇子晴、李紓緹、朱宇昂作品「頭島花生會社」（Tou Do Lab） 、國立雲林科技大學蘇聖翔、張耕銓、高穎欣作品「Same Old」同獲廠商指定類特別獎。
教育部指出，將於11月29日在松菸誠品表演廳舉行頒獎典禮暨獲獎作品展出，12月6日至15日則移師台中國立公共資訊圖書館展出。完整獲獎名單並已公布於台灣國際學生創意設計大賽官方網站。