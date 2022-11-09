雲林合體張麗善 蔣萬安重遊外婆故居、盼保留眷村文化
國民黨台北市長候選人蔣萬安今到雲林虎尾與雲林縣長張麗善合體，出席虎尾建國一村丁棟啟用活動，蔣萬安是雲林外甥，這次回到外婆的家鄉，希望未來台北與雲林可以緊密合作，讓眷村文化可以找到新的舞台。至於請辭立委是否在計畫之內，蔣萬安說，接下來很快就要進入選舉公告跟選舉活動，若有確定會跟大家報告。
蔣萬安今日出席虎尾建國一村丁棟啟用活動，張麗善說，很歡迎蔣萬安在選舉百忙之中回到外婆的故鄉，這個地方永遠是蔣萬安家鄉，也希望未來台北跟雲林可以緊密合作，保留眷村文化；蔣萬安則說，自己是雲林外甥，在台北常常遇到鄉親，大家都很熱情，這就是雲林的人情味，希望保留眷村文化，讓過去大家的記憶找到新的舞台。
有關民進黨北北基桃推出交通月票，蔣萬安說，他很早在7月時就提出，民進黨拿香跟拜，表示這是好政策；至於四叉貓爆料蔣萬安出席一場一桌五萬元的餐會，蔣萬安說，那是不實的，本來就會跟朋友聚餐，應拿正確的資料公布。
新竹市長候選人林耕仁決定不告對手高虹安，蔣萬安說，對於林耕仁願意回到市政討論，他給予高度肯定。
至於蔣萬安也被綠營攻擊近日屢屢唸錯字，蔣萬安說，昨天他回到家，兒子就跑來跟他說他唸錯字，叫他要罰寫30遍，但兒子也跟他說，犯錯沒關係，改正就好。