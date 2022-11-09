再砲轟小黃廣告疑慮　葉元之：提告不能轉移賄選事實

針對民進黨新北市長候選人林佳龍陣營今（5）日將提告國民黨陣營，針對先前網路流傳計程車車尾廣告費用一事，新北市議員葉元之及市議員候選人林鼎超上午於新北市長侯友宜選舉辦公室再度召開記者會，痛批對手感謝侯辦幫忙注意到此問題，沒想到卻大動作提告提出質疑的人，大玩兩面手法，嚴正呼籲提告不能轉移賄選事實，也痛批「這不是賄選，什麼是賄選？」。
葉元之表示，就網路廣傳的影片作合理推測，當中發錢的人很清楚說「拍個照就好，沒貼(廣告)也沒關係，錢立刻給你！」，但在沒有執行勞務等廣告行為就可以直接領錢的情況下，這個錢又是林佳龍給的，質疑這就是另類的「以工代賄」手法，藉此達到行賄、買票的目的，如果此法可以被大家接受，這樣所有候選人都可以給錢要求別人幫忙拉票，痛批「民主國家可以這樣嗎？」。
葉元之進一步指出，對於林佳龍陣營準備對自己提告，痛批對方無法解決問題，就要用告人的方式來抑制別人對他們的質疑，指出林佳龍要告的應該是發錢的計程車司機，因為是他們被騙，被司機詐騙跟背信，合理懷疑究竟當初跟司機是如何說的？約是如何簽的？有無影片中司機所說的內容？強調提告不能轉移賄選事實，不要來新北市欺負新北市民、新北市議員。
林鼎超則表示，林佳龍發言人感謝侯辦幫忙找出問題，但卻說是有心人造假抹黑，質疑如果林佳龍可能是新北市長，標案被廠商層層剝削，到底誰是受害者？再來影片中的司機到底是不是簽約對象，金流到底怎麼安排，有沒有收據、發票，這些若都是廣告合約，都要交代清楚，給新北市民一個合理交代。
林佳龍昨天深夜也在臉書上以作家馬克吐溫名言：「當真相還在穿鞋，謊言已經跑遍全世界」發文，表示這幾天藍營指控他涉賄選，非常遺憾，儘管已經再三澄清解釋，仍有人要蓄意栽贓抹黑，迫使必須採取法律行動去提起告訴；也呼籲假如有看到這些影片，請協助澄清，也請務必停止轉傳散播謠言。