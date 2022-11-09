全國唯一金標賽事 2023新北萬金石馬拉松拚奧運選手參加
日前世界田徑總會公布「2023新北市萬金石馬拉松」為金標賽事，新北市長侯友宜在今（5）日一早主持市政會議前，與中華民國田徑協會理事長葉政彥及秘書長王景成，共同宣布2023新北市萬金石馬拉松為全國第一，且是唯一的「金標賽事」，可望吸引更多奧運等級的菁英選手參賽，提供國內選手切磋交流的機會，提升國內馬拉松競技水準。
侯友宜受訪時表示，新北市萬金石馬拉松從銅標籤、銀標籤到金標籤，整個過程非常不容易，也克服許多難關，尤其2021年在兼顧防疫下，成功舉辦國際上少數的實體馬拉松，非常感謝中華民國田徑協會等贊助夥伴，長期支持與協助市府團隊，並感謝萬里、金山、石門地區居民，這份榮耀屬於新北市民，也是臺灣的驕傲。
侯友宜進一步指出，在明年3月19日舉辦的這場賽事，會負起國際責任認證，成為亞洲首場綠色認證的賽事，落實新北市永續環境；所以在比賽過程當中，選手的跑衣用回收的材質，包括衣保袋跟環保袋變成兩用，就是要落實新北市2030減碳30%，2050成為淨零碳，每一場賽事除了金標賽事是新北市的榮耀外，也是新北市成為讓世界看見臺灣很重要的金標賽事，更重要落實國際不斷推動的永續環境。
葉政彥表示，世界田徑總會目前公布的2023標籤賽事共有230場，金標籤38場，有國人熟知的大阪馬、休士頓馬等，強調2023新北市萬金石馬拉松成為金標賽事，將能吸引更多奧運等級的菁英選手參賽，提供國內選手切磋交流的機會，提升國內馬拉松競技水準。