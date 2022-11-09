特企／安達集團公益日　擴大深耕松林部落、學童教育

▲安達集團公益日，擴大深耕松林部落及學童教育。（圖／資料照片）
▲安達集團公益日，擴大深耕松林部落及學童教育。（圖／資料照片）

本報訊

2022-11-09 16:50:54

松林部落位於南投縣仁愛鄉，坐落濁水溪南岸臺地，相距萬大部落西側約3公里，在南投縣仁愛鄉親愛村有萬大、親愛、松林三個原住民部落，松林部落（舊稱布蘭部落）屬於賽德克族群部落，因為地理位置較為偏遠，資源受到限制，人口外移嚴重，需求外界支援。

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CHUBB集團旗下安達人壽台灣分公司長期致力於推動ESG及環境永續，於2021年宣布啟動南投縣仁愛鄉松林部落地方創生計畫，透過原住民朋友的共同參與，推廣全台灣特有的原生種「伊娜谷香糯米」，落實綠色採購方針與企業社會責任。今年十一月的安達集團公益活動，為了讓更多Chubb同仁有機會參與深耕松林部落地方創生的推展，特別號召同屬Chubb集團的安達產險及康健人壽夥伴，攜手同心共同推動兩天的松林部落地方公益活動，多達75位志工同仁參加，內容豐富精采，包含:

・親愛國小＋萬大分校 「一起遊台灣」趣味闖關活動
・親愛國小　教育資源電腦設備捐贈
・親愛國小　伊娜谷香糯米稻田寫生比賽
・志工同仁割稻、捆稻及收穫入倉儀式

第一天活動以趣味性闖關小遊戲的方式，帶領學童了解保險的本質，從遊戲中體驗保險對生活的重要性。之後也進行了親愛國小及萬大分校的教育資源電腦捐贈，讓偏鄉部落學童也能有機會進行電腦教學與授課，二所學校共計約有70位學童參與這次有意義的活動！


第二天活動上午進行了延續去年頗受部落好評的親愛國小學童伊娜谷香糯米稻田寫生比賽，親愛國小因此還將寫生列入「環境戶外教育：認識親愛村伊娜谷香糯米」課程，期許香糯米的保種行動能在學童的心中扎根。下午即進行了伊娜谷香糯米的年度壓軸儀式╴由安達特別認養之「香糯米保種田」的割稻及捆稻活動，並於割稻結束後和部落村民們一同參加收穫節入倉儀式，豐收圓滿了親愛村松林部落整個「伊娜谷香糯米」的收割活動！

安達人壽希望讓這文化得以代代傳承下去，在學生教育以及部落農作產業，以更為積極的方式協助孕育松林部落之「香糯米保種田」，讓香糯米得以帶動經濟的發展。讓人文環境得以傳承！

關於台灣安達人壽

安達人壽隸屬於Chubb保險集團，Chubb Life在香港、印尼、韓國、緬甸、紐西蘭、台灣、泰國和越南等八個亞洲市場以及拉丁美洲都有業務。台灣安達人壽於2005年進入台灣市場，主要是經由銀行保險及保經代等通路合作，提供完整的保險商品與服務，以滿足不同客群針對財務安全保障與資產管理規劃的需求。

安達人壽免付費服務專線：0800- 061-988

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