週末北部終於等到晴天！把握時間出遊 下波變天時間曝光
本週東北季風明顯減弱，今（9）日台灣各地天氣都較為穩定，除了基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨外，其他地區大多維持多雲到晴，中央氣象局表示，類似天氣型態將持續維持到下週日（11/13）上半天，新的一波東北季風預計下週日下半天逐漸接近，到下週三（11/16）之前氣溫會驟降、降雨也轉趨明顯，提醒民眾可以好好把握本週的好天氣，週末若要外出遊玩，行程也可先提早安排，並請留意後期天氣動態。
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明（10）日東北季風仍較弱，但全台早晚低溫感受仍較涼，大概落在攝氏20~22度，高溫分佈上，西半部地區落在攝氏28~31度，東半部地區由於雲量較多，高溫約為攝氏27~28度左右；黃恩鴻指出，下波東北季風增強時間點在下週日（11/13）傍晚，一直到下週三，全台低溫將落在攝氏20度左右，北部、東半部地區由於北方涼空氣南下，雲量較多，白天高溫上不去，整體感受會較為濕涼。
降雨部分，今日降雨將昨日趨緩，不過明日大台北、東半部地區雲量仍偏多，將有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其東北部、宜蘭地區需留意局部大雨發生的機率。黃恩鴻提及，這樣的降雨型態預計持續到週五，週末兩天水氣更少，白天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區有零星短暫雨，可以說是近期最乾的週末，民眾可好好把握。
整體來說，由於東北季風減弱且南方無熱帶系統影響，本週天氣相較於前幾週都較為穩定，尤其民眾相當關心的週末天氣也將好轉，黃恩鴻提醒，上述狀況要歸功於近期台灣附近的高壓系統較為穩定，下週東北季風增強後，不只氣溫降低，雨區也會擴大，詳細降雨強度有待後續觀察；至於現在時序已接近11月中，整體天氣仍有忽冷忽熱的感覺，黃恩鴻指出，目前還無法判斷今年冬天是否會比往年還要慢到來，但日夜溫差變化已較明顯，民眾還是要準備好保暖衣物，以免著涼。