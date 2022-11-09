▲ Honda 本月推優購專案，入主 CR-V 贈 Tokuyo 紓壓椅，再享五年不限里程延長保固

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Honda Taiwan秉持原廠全方位優質服務及Global Honda高規格的造車工藝與品質，打造符合台灣市場需求的優異商品。CR-V自上市以來，以創新科技、優異的產品力再度席捲市場、樹立SUV嶄新標竿，至今已累積25萬車主的銷售口碑與一致肯定，連續5年獲得國產中型SUV NO.1的冠軍殊榮，展現出不可撼動的國產中型休旅霸主地位。
CR-V全車型配置1.5L VTEC Turbo 渦輪增壓引擎，創造193 PS超大馬力、24.8 kg-m強勁扭力實現絕佳的駕馭樂趣；全車型採用車身強度與輕量化並俱的Inner Frame先進工法及ACE鋼骨結構車體，造就難以匹敵的車體結構；全車型搭載先進的Honda SENSING智慧安全主動防護系統，提供車主高達23項主被動安全防護。全新世代CR-V不僅延續歷代優異基礎，更以凌駕同級SUV的動感性能、安全防護、先進驚艷外觀、上乘質感以及絕佳的寬敞舒適空間，為重視家庭的您帶來嶄新價值。
Honda將秉持「顧客滿意度NO.1」經營方針，持續深耕台灣市場。針對換購顧客凡符合資格者，入主 Honda 車款，可再享有舊換新5萬立即領補助。
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