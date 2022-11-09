▲ Kia 台灣森那美起亞支持花蓮美崙國中足球隊，深耕偏鄉人才培育

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花蓮美崙國中長期以來重視學生人文教育發展，並積極尋求資源以培育優秀運動人才，除足球隊表現優異，更栽培多個運動項目的代表隊，在全國賽事中皆有傑出成績，今年更榮獲教育部體育署學校體育傳炬獎「績優學校獎」殊榮。花蓮美崙國中足球隊自民國83年成軍迄今已28年，近卅個年頭以來屢次獲得國內各大賽事殊榮，不但榮獲 11 座全國中等學校足球聯賽的冠軍，更於今年9月的全國青少年盃足球錦標賽中，以全勝戰績勇奪U15學校組冠軍，抱回隊史第18座全國青少年盃冠軍金盃！花蓮美崙國中球隊成員中有許多偏鄉的原住民小將，儘管資源有限、但仍嶄露優異的運動天賦，美崙國中期望不僅藉由運動推展年輕選手的競技實力，更為國內足壇培養人才，爭取代表國家、進軍國際的最高榮譽。
台灣森那美起亞深耕基層運動人才培育，啟發年輕小將追逐夢想
Kia總代理台灣森那美起亞秉持深耕台灣、回饋社會的理念，於日前特別前往花蓮美崙國中贊助足球隊比賽物資，包參賽服裝備、專業營業補給品、與FIFA世界盃TM授權足球，協助培育國內足球人才。此外，台灣森那美起亞並於11月2日，於花蓮美崙國中校方、花蓮在地經銷商共同舉辦「啟發 ‧ 跨域合作」交流講座活動，分享Kia一直以來在移動領域的堅持與動力，藉由未來移動科技趨勢的介紹，期望開拓小球員更多元的國際視野，並鼓勵小球員們堅定目標、勇往直前，啟發運動小將們對自我與未來生活的無限可能性。未來台灣森那美起亞也將秉持著「Movement that inspires移動 啟發人心」品牌精神，持續多元化贊助國內基層運動賽事，為國內體育活動發展再獻心力。