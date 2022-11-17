我是首投族／艾瑞克贊成18歲公民權 盼年輕人多參與政治
2022九合一大選綁18歲公民權修憲案11月26日舉行，目前待業中、戶籍在新北市新店區的艾瑞克（化名），將第一次行使公民權投下選票。談到戶籍地新北市選舉，艾瑞克表示，他曾在非營利組織一場教育活動上，遇到民進黨新北市長候選人林佳龍，對林佳龍第一印象不錯，因此這次傾向投給林。至於18歲公民權公民複決，艾瑞克則表達支持態度，認為唯有投票門檻下修，才能讓年輕人有效參與政治。
針對戶籍地新北市長選舉，艾瑞克坦言，雖這次選戰並沒有特別關心林佳龍和國民黨新北市長候選人侯友宜所拋出政見，但對於侯友宜在恩恩案上的處理，覺得侯市府態度較敷衍，沒有正面回應；至於對林佳龍看法，艾瑞克提到他曾在非營利組織的一場教育活動上，林佳龍作為來賓出席，兩人也順勢聊了幾句，認為林很親民因此第一印象很不錯，所以這次傾向將手上神聖的一票投給林。
不過，艾瑞克也強調，他雖然政治立場稍偏綠，但前新竹市長林智堅的論文抄襲風波，對民進黨也產生了一定厭惡感，這次會投給林佳龍，並非是本身政治立場考量，而是「選人不選黨。」
特別的是，立法院今年3月通過18歲公民權修憲案，並交由公民複決於11月26日和九合一大選同日舉行。對此，艾瑞克則表示贊成下修態度，並強調目前政治工作者年齡層，依舊以中生代、長者居多，而長者的政治參與度又相較年輕人高，艾瑞克認為唯有投票權下修到18歲，才能讓年輕人有機會參與政治。