謝忻8點檔戲分喊卡！坦言猝不及防 網笑：沒過試用期
女星謝忻8月初次踏入戲劇圈，接演民視8點檔《市井豪門》，飾演鋼琴老師「郭怡霈」，她首日上場就哀嘆拍台語劇是一場震撼教育，因自己的笨拙拖延進度，「角色被賜死也不能怪製作單位」，沒想到一語成讖，今（9）日在臉書宣布戲分喊卡，被告知要休息一陣子，讓她猝不及防，網友好奇詢問「是否沒過試用期」？她笑回：「不好說。」
謝忻曾因不倫戀失去《綜藝大集合》主持棒，這次在民視重振旗鼓，轉換演員身分還沒上手，就因跟閨密小甜甜翻臉上新聞，不過，劇中飾演她爸爸的雷洪，耐心跟她對台詞，鼓勵她不要緊張，讓她慢慢進入狀況，隨著劇裡與倪齊民的曖昧戀情，成為觀眾焦點時，卻被告知下台一鞠躬，她內心百般不捨，曬出拍攝最後一場戲時與雷洪、郭亞棠合影，和粉絲正式道別。
她表示這3個月演員生活是寶貴的歷練，未來想繼續走在演員這條路上，感謝民視給了第一次機會。網友失望地說「每天都期待郭老師」，謝忻自嘲「來不及看我可以有奪（多）爛」，也坦言覺得有一點進步，已經開始享受演戲；粉絲不捨謝忻角色沒了，只能安慰她「為下一次演出累積美好經驗」、「其實演得很自然很棒」、「期待妳回歸那天」。
民視表示，謝忻階段性任務完成，之後還會回歸劇組，「《市井豪門》進入轉大人之後，會有更多比重來推展第二代角色關係跟故事，相對第一代部分演員戲分就會減少。」