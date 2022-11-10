身分證拿出來！酒店「對中姓名」免費住　試營運殺4.5折

▲「台中震大金鬱金香酒店」正式對外試營運，推出姓名優惠活動，對中3字就能免費住一晚，圖為溫馨家庭房。（圖／業者提供）
▲「台中震大金鬱金香酒店」正式對外試營運，推出姓名優惠活動，對中3字就能免費住一晚，圖為溫馨家庭房。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-10 11:11:172022-11-10 11:12:10

幸運兒快來！新開幕的台中震大金鬱金香酒，即日起正式對外試營運，首波推出「名字對對碰」活動造勢，姓名對中1個字可延遲到下午2點退房、對中2個字房型免費升等，如果對中3個字，直接免費住一晚。就算都沒對中，試營運期間也祭出4.5折優惠，入住1晚含早餐3588元起。

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台中近來成為國旅熱門地點，除了知名的台中港三井OUTLET、人氣景點高美濕地之外，國際品牌酒店「台中震大金鬱金香酒店」也在此落腳，設有118間全景窗時尚客房，已於昨（9）日正式對外試營運，即日起至12月31日試營運期間，經典客房原價每房8000元，祭出4.5折住宿優惠，每房3588元起；另有雙人餐酒晚餐一泊二食專案4588元起，有別其他旅館早餐通常只供應到上午10點，新酒店亮點包含「早餐升等早午餐」，特別延長供應到下午2點，且菜色也會進行早午餐的更新。

▲限時推出雙人餐酒晚餐一泊二食專案4588元起，且早餐升等早午餐，延長供應到下午2點。（圖／業者提供）
▲限時推出雙人餐酒晚餐一泊二食專案4588元起，且早餐升等早午餐，延長供應到下午2點。（圖／業者提供）
除了住房優惠，11月9日至11月30日限時22天，酒店加碼「名字對對碰」活動，只要姓名對中「震大金鬱金香酒店」任1字，就可延遲退房到下午2點；對中任2字享免費房型升等，如果對中任3個字就可免費住房一晚。

台中震大金鬱金香酒店位於台中海線的中央點梧棲區，位置緊鄰梧棲老街，前往三井OUTLET、梧棲觀光漁港或高美濕地約3至15分鐘車程，景觀園區占地約2.5公頃，設有118間全景窗客房、120座位餐酒館及300人宴會廳，並有可容納10至180人的國際會議中心，是結合國際會議設施的都市型度假酒店。

▲台中震大金鬱金香酒店即日起至12月31日試營運，酒店位置緊鄰梧棲老街。（圖／業者提供）
▲台中震大金鬱金香酒店即日起至12月31日試營運，酒店位置緊鄰梧棲老街。（圖／業者提供）
「2022打開台北」活動將於11月12日、13日登場，雙北111個空間將免費開放，讓民眾更能認識大台北。台北晶華酒店也積極參與活動，除了開放「巨星級總統套房」導覽外，同步在11月11日起至11月13日期間，推出「打開晶華Open Taipei巨星之旅」住房專案，每房9900元起，房客將受邀參加「巨星導覽行程」，在挑高兩層樓的總統套房內聆聽資深管家服務的故事，並入住大班行政樓層兩天一夜，享有全天候專屬管家服務及大班廊早餐、下午茶以及Happy Hour禮遇，感受如同巨星般的住宿體驗。

▲「巨星級總統套房」導覽讓旅人可以在挑高兩層樓的總統套房內聆聽資深管家服務的故事。（圖／晶華提供）
▲「巨星級總統套房」導覽讓旅人可以在挑高兩層樓的總統套房內聆聽資深管家服務的故事。（圖／晶華提供）

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