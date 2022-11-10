身分證拿出來！酒店「對中姓名」免費住 試營運殺4.5折
幸運兒快來！新開幕的台中震大金鬱金香酒，即日起正式對外試營運，首波推出「名字對對碰」活動造勢，姓名對中1個字可延遲到下午2點退房、對中2個字房型免費升等，如果對中3個字，直接免費住一晚。就算都沒對中，試營運期間也祭出4.5折優惠，入住1晚含早餐3588元起。
台中近來成為國旅熱門地點，除了知名的台中港三井OUTLET、人氣景點高美濕地之外，國際品牌酒店「台中震大金鬱金香酒店」也在此落腳，設有118間全景窗時尚客房，已於昨（9）日正式對外試營運，即日起至12月31日試營運期間，經典客房原價每房8000元，祭出4.5折住宿優惠，每房3588元起；另有雙人餐酒晚餐一泊二食專案4588元起，有別其他旅館早餐通常只供應到上午10點，新酒店亮點包含「早餐升等早午餐」，特別延長供應到下午2點，且菜色也會進行早午餐的更新。
除了住房優惠，11月9日至11月30日限時22天，酒店加碼「名字對對碰」活動，只要姓名對中「震大金鬱金香酒店」任1字，就可延遲退房到下午2點；對中任2字享免費房型升等，如果對中任3個字就可免費住房一晚。
台中震大金鬱金香酒店位於台中海線的中央點梧棲區，位置緊鄰梧棲老街，前往三井OUTLET、梧棲觀光漁港或高美濕地約3至15分鐘車程，景觀園區占地約2.5公頃，設有118間全景窗客房、120座位餐酒館及300人宴會廳，並有可容納10至180人的國際會議中心，是結合國際會議設施的都市型度假酒店。
「2022打開台北」活動將於11月12日、13日登場，雙北111個空間將免費開放，讓民眾更能認識大台北。台北晶華酒店也積極參與活動，除了開放「巨星級總統套房」導覽外，同步在11月11日起至11月13日期間，推出「打開晶華Open Taipei巨星之旅」住房專案，每房9900元起，房客將受邀參加「巨星導覽行程」，在挑高兩層樓的總統套房內聆聽資深管家服務的故事，並入住大班行政樓層兩天一夜，享有全天候專屬管家服務及大班廊早餐、下午茶以及Happy Hour禮遇，感受如同巨星般的住宿體驗。