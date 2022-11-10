由4大協會見證　國泰金發布全台首份區塊鏈聯盟自律公約

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《區塊鏈聯盟自律公約》已由台灣區塊鏈愛好者協會、台灣區塊鏈大聯盟、比特幣及虛擬通貨發展協會和臺灣虛擬通貨反洗錢協會共同見證。公約內容由3份文件所組成，包括「聲明書」、「自律公約」、「技術與資安規範」。「聲明書」將做為各聯盟管委會、相關產業公會代表彼此遵守自律公約的簽署聲明；「自律公約」則是描述聯盟成員加入聯盟鏈的權利義務；「技術與資安規範」則是以產業來區分，目前已發布銀行、產險、電動車產業的技術與資安規範，明年預計發布證券與其他產業的相關準則。
國泰金數位數據暨科技發展中心協理陳維銘進一步指出，這份公約對產業發展區塊鏈有3大好處，首先是統一聯盟遵循標準，讓各聯盟不再需要從無到有制定規範；第二項是促進聯盟共榮，透過成員相互監督，確保參與者皆符合公約所規範的框架；第三項好處則是確保聯盟的合法與穩健，未來公約內容將與時俱進，隨著監理環境變動彈性調整，也確保參與聯盟鏈的機構都具有提案修改權。
國泰金強調。因應Web3浪潮，正探索去中心化身分認證、ESG等前瞻金融應用場景，未來將與集團子公司、各產業合作落地更多區塊鏈應用，加速發展Web3生態圈。本次領先業界發布全臺首份《區塊鏈聯盟自律公約》，從聯盟管理、安全性、資產保護、法規遵循等面向訂定標準，希望未來能有效降低企業投入區塊鏈的門檻，同時促進產業聯盟鏈蓬勃發展，讓聯盟參與者能在此共識框架下，合法、穩健地發展區塊鏈。