世足／重溫2002年感動！傳奇的日本代表中田英壽

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出生在山梨縣的中田英壽，從小就是品學兼優的運動員，不管是念書還是踢球，受到過去日本著名漫畫《足球小將翼》影響，他幾乎就是足球不離身，這或許也練就他過人的突破跟傳球技巧。
中田英壽在U16入選日本國家隊，當時的他被認為「比他擁有高超技巧的球員很多，但身體強度足夠。」一開始的他並不是中場大將，而是前鋒，但他早就展露頭角，在之後頻頻入選國家隊，並且常常策劃出優秀的進攻策略。
在日本國內，J聯盟12隊有11隊對他有高度興趣，最他選擇加入平塚美海隊（現湘南美海），1996年亞特蘭大奧運，中田英壽在「邁阿密的奇蹟」一戰中，率領日本打敗巴西隊。
1998年算是中田英壽最重要的一年，他首度參加世界盃，在比賽中都是全部先發出賽，並且獲得阿森納、意甲尤文圖斯等名門網羅，但他最後選擇了佩魯賈。當時意甲的外國球員很少，中田英壽算是先驅，也拿下「驚奇獎」，在開幕戰擊敗尤文圖斯，單場進2球，一舉成名。
之後他在意甲獲得高度評價，AC羅馬隊，帕爾馬等隊都對他紛紛招手，他也在這兩隊都幫助球隊奪冠，是第一位在意甲奪冠的日本球員。
2002年日韓世界盃，日本隊首度打進世界盃16強，中田英壽當然是球隊領袖，他在國際賽也是球隊的靈魂人物，生涯在日本隊出賽77場，11得分。
中田厲害之處不在於他會進球，而是他會組織進攻，懂得利用自己球隊的優勢，幫助球隊登上頂峰，加上他在球場外的時尚作風，讓他成為日本國際最知名球星，到現在還是有不少球迷追逐。