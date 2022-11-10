好天氣倒數3天！台北明日恐飆破32度 週日傍晚轉涼變天
今（10）日台灣各地天氣都較為穩定，平均高溫普遍也都有達到攝氏30度左右，僅東北部地區有零星降雨，中央氣象局表示，明（11）日天氣狀況與今天類似，大台北地區高溫甚至有機會飆破攝氏32度，全台多雲到晴，基隆北海岸、東北部及東部地區留意局部短暫雨，好天氣將持續到下週日（10/13）白天，傍晚過後東北季風增強，溫度驟降，北台灣降雨也將會越來越明顯。
今日最高溫出現在屏東的攝氏33度，台灣本島平地最低溫則是花連清晨的攝氏17.2度，中央氣象局預報員張承傳表示，明日高溫分佈上，北部可達攝氏32度甚至以上，中南部地區攝氏31度，東部地區攝氏29度；低溫部分，台中以北地區約為攝氏21度，南部地區攝氏23度，東部攝氏22度，整體來說溫暖微熱，但民眾需留意日夜溫差；而針對北部高溫，張承傳指出，明天大環境有點轉為東南風，大台北盆地因沉降的影響，高溫較高。
降雨部分，張承傳提到，太平洋高壓穩定，又沒有其他雲系影響，明日全台大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及北部山區也有零星短暫雨；此外，明日台灣東半部雲量較多，陽光可能時而露臉時而消失。
張承傳表示，好天氣將持續維持到下週日（10/13），週末兩天氣溫與今日類似，高溫都有攝氏30度以上的水準，下週日傍晚開始，東北季風再度增強，預期除了高溫明顯驟降外，全台低溫也將落在攝氏20度左右，降雨區域隨之擴大，基隆北海岸及東北部地區會有局部較大雨勢發生的機率。